英超︱C朗最強陪練員 度假後與12歲長子練波 父子同場不遠了？
撰文：吳慕兒
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曼聯周一（27日）開操，新帥坦赫格首課練習前，剛與家人從西班牙度假回到英國的前鋒C朗拿度，自行加操，他身邊有個迷你版的自己——長子小C朗（Cristiano Ronaldo Junior）陪他一起踢球，為新球季作準備。
C朗一向勤於練習，與家人在西班牙馬略卡度假剛結束，立即找來12歲的兒子一起加操。高高瘦瘦的小C朗，這個暑假看來長高不少，穿上父親的曼聯7號球衣已有模有樣，陪對方傳球。
早前小C朗12歲生日時，一度令C朗擔心兒子不會再跟他一起練習，葡萄牙巨星在Instagram限時動態上載多張兒子陪他練波的照片，可見疑慮已經解除。
小C朗的足球生涯，隨父親的足跡展開——先是祖雲達斯，2021年夏天C朗重返奧脫福，不足半年後，小C朗成為曼聯少年隊一員。
今年2月當小C朗正式加盟曼聯時，C朗女友佐真娜（Georgina Rodriguez）帶同子女一起出席儀式。C朗曾說過，不會強迫兒子成為足球員，讓對方自由選擇自己的職業，與此同時，這名「非常爸爸」每天給予小C朗相當艱苦的體能和各項訓練，當中任何天氣也要浸冰水浴最令他受不了，孩子最愛的汽水零食當然免問。
由於其他子女仍然年幼，一路陪在爸爸身邊踢足球的只有小C朗一人，如今他已是曼聯少年隊重心一員，假如C朗幾年後尚未退休，有望與父親並肩作戰。
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