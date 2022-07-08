足球熱話｜英超球星強姦案　傳疑兇球會去年已知悉　惟照派上陣

駭人聽聞的英超球星強姦案，一名29歲、在英超球會落班的男子，周一（4日）於其倫敦寓所被捕。英國《衛報》指，他效力的球會去年已知悉事件。



《衛報》報道，疑犯效力的球會「去年秋天已知道該球員被指控強姦」，但過去一季繼續在球會一隊上陣。

該球員終在英國時間周一凌晨被捕，根據蘇格蘭場聲明，「7月4日，警方接到一宗有關一名20多歲女子被強的指控。有關懷疑強姦案件發生在2022年6月。7月4日，一名29歲男子在巴尼特（Barnet）被捕，並因懷疑強姦而遭扣查。」

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聲明續指：「扣查期間，他因另外兩宗強姦案而再被捕，兩宗案件分別發生在2021年4月及6月，受害人為另一名20多歲女子。疑犯其後獲准保釋至8月，調查繼續進行。」《衛報》指，疑犯所屬球會拒絕回應。