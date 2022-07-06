英超球員強姦案｜29歲疑犯被指控多兩宗強姦案　涉及另一妙齡女性

英超球員強姦案有最新進展，警方透露他還涉及另外兩宗對另一位女性的強姦案，現時該球員獲准保釋到8月。



警方在聲明上表示：「於7月4日，警方接獲報案，一位二十多歲的女性被強姦。這宗強姦發生在2022年6月。在7月4日，一位29歲男子因涉嫌強姦而在巴尼特（Barnet）被捕及扣留。」

了解更多：英超29歲球星涉強姦被捕 6月地中海度假犯案震驚球會

足球熱話｜英超國腳級球員涉強姦被捕 即睇所有29歲英超球員名單

警方續稱：「在拘留期間，他被指控涉及另外兩宗對另一位二十多歲女性的強姦案，分別在2021年4月及6月發生。他之後獲准保釋到8月。調查會繼續進行。」

英超新球季開季在即，爆出一單震撼新聞。（Getty Images）

英國《太陽報》昨日報道指，一名女子報案聲稱在地中海度假時遇襲及被強姦，並向警方展示身上有瘀傷的照片。警方在周一凌晨派出六架警車到一個英超球星位於北倫敦的豪宅，將這位正在睡夢中的球星拘捕。該報形容，這個球員為「國際級球星」，同時是「他所效力的英超球隊之中其中一位最佳球員。」

他至少已被警方問話15小時。該報報道，有關球星效力的球會已經開操，並準備到外地進行季前表演賽，他原本亦將會在今年底上演的2022世界盃中亮相。