英超球員強姦案｜29歲疑犯被指控多兩宗強姦案 涉及另一妙齡女性
撰文：顏銘輝
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英超球員強姦案有最新進展，警方透露他還涉及另外兩宗對另一位女性的強姦案，現時該球員獲准保釋到8月。
警方在聲明上表示：「於7月4日，警方接獲報案，一位二十多歲的女性被強姦。這宗強姦發生在2022年6月。在7月4日，一位29歲男子因涉嫌強姦而在巴尼特（Barnet）被捕及扣留。」
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警方續稱：「在拘留期間，他被指控涉及另外兩宗對另一位二十多歲女性的強姦案，分別在2021年4月及6月發生。他之後獲准保釋到8月。調查會繼續進行。」
英國《太陽報》昨日報道指，一名女子報案聲稱在地中海度假時遇襲及被強姦，並向警方展示身上有瘀傷的照片。警方在周一凌晨派出六架警車到一個英超球星位於北倫敦的豪宅，將這位正在睡夢中的球星拘捕。該報形容，這個球員為「國際級球星」，同時是「他所效力的英超球隊之中其中一位最佳球員。」
他至少已被警方問話15小時。該報報道，有關球星效力的球會已經開操，並準備到外地進行季前表演賽，他原本亦將會在今年底上演的2022世界盃中亮相。
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