英超強姦案疑犯呼之欲出？　阿仙奴隨軍記者刪帖再改文一人惹嫌疑

撰文：普利森
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震撼全球的英超球星強姦案，網民持續發揮鍥而不捨精神，個個偵探上身尋找涉嫌犯案的29歲球員。正當加納國腳湯馬士柏迪（Thomas Partey）的名字持續在Twitter被提及，阿仙奴隨軍記者韋治尼（Chris Wheatley）一個「先刪帖，後再另出新帖」的動作，更是令這位阿仙奴球星水洗都唔清。

根據英國傳媒提供線索，這位涉案英超球星有三大特徵：

1. 29歲；
2. 他所效力的英超球隊之中其中一位最佳球員；
3. 「國際級球星」，原本將隨國家隊出戰2022世界盃決賽周。

29歲英超球星涉及強姦案。（設計圖片）

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目前正在效力英超的球員之中，只有約40人現年29歲，已將範圍大大收窄，加上7月4日凌晨英國倫敦警察廳派出6架警車到位於北倫敦的巴尼特（Barnet）一所豪宅，拘捕涉案球星，進一步將目標鎖定為效力倫敦球會的球員，尤其是阿仙奴和熱刺兩大北倫敦球會。

兩隊均有數位29歲球星，當中阿仙奴方面有瑞士國腳格列沙加、加納中場湯馬士柏迪和埃及中場艾利尼（Mohamed Elneny）。艾利尼所屬的埃及國家隊未能晉身今屆世界盃決賽周，仍在外地度假中的沙加，過去一、兩天持續在社交媒體上載與妻女的新合照，同可消除嫌疑，變相只剩下柏迪一人有可能涉案。

至於熱刺方面，孫興慜、盧卡斯莫拉和賓戴維斯均為29歲，三人均未有出席球會周一操練。不過孫興慜6月時正返回家鄉韓國度假兼為國家隊上陣，目前仍身在當地；盧卡斯莫已久未入選巴西國家隊；守將賓戴維斯4月時才小登科，6月初他仍在為威爾斯國家隊踢世界盃外圍賽附加賽，並取得決賽周資格，估計三人涉案機會不大。

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阿仙奴7月4至5日官方操練照：

由於英國傳媒指出，涉案球員所屬球會即將出發到外地踢季前熱身賽，案中人因而不能成行，在這個敏感時刻，各大球會近日的操練照片備受關注。阿仙奴7月4日尚在英國訓練，7月5日到達德國集訓，為7月8日友賽紐倫堡備戰，之後球隊到美國踢3場熱身賽，再返回倫敦友賽西維爾。

運用排除法之後，湯馬士柏迪的嫌疑相當大，如果他7月5日在陣中訓練，便可釋除嫌疑，阿仙奴理應在社交媒體上傳他的操練照片。可是兵工廠過去兩日只上載數張操練照，當中都沒有柏迪的身影。

這個時候，阿仙奴隨軍記者韋治尼（Chris Wheatley）的兩個Twitter帖文，引發重大風波。

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阿仙奴隨軍記者韋治尼（Chris Wheatley）稱，柏迪未隨隊往德國。（Twitter）

韋治尼先出一帖，指出柏迪現隨阿仙奴大軍前往德國，但他旋即刪除該帖文，並另發新帖，內容是這樣的：「湯馬士柏迪目前身在倫敦，他沒有隨阿仙奴飛往德國。我為較早前帖文所引起的混亂致歉。」（見上圖）。

如此一來，令柏迪的嫌疑更大，在網上掀起新一輪熱鬧討論。此外，有兩大證據對這位阿仙奴中場悍將不利。

湯馬士柏迪6月中曾前往地中海度假。（Instagram）

不利柏迪兩大證據

英國《太陽報》消息指，一名女子報案聲稱在地中海度假時遇襲及被強姦，並向警方展示身上有瘀傷的照片。警方在凌晨時份到北倫敦的巴尼特（Barnet）一所豪宅，將這位正在睡夢中的球星拘捕。

6月22日，正在度假的柏迪在Instagram上載數張照片，並標明地點為西班牙馬貝拉（Marbella），這個度假聖地正是位於地中海，與警方公布的犯案地點吻合。此外，柏迪的住宅正正位於巴尼特。

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