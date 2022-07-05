足球熱話｜英超國腳級球員涉強姦被捕　即睇所有29歲英超球員名單

英國傳媒報道，一名國腳級的英超球員因強姦在北倫敦被捕。英媒並無透露該球員的身份，但球迷紛紛猜測誰是強姦疑。總結各間英媒提供的資料，運用排除法，一起看看那些球員最有可疑！



英國《BBC》引述警方消息，有位29歲男子在7月4日早上被捕，他是英超球員，也是一位國腳。

英國《太陽報》稱，他是所屬球會其中一位最好的球員，他在凌晨3時被上門拘捕，被問話15小時，昨晚仍然被扣留；他的球會已經開操，準備飛到外地踢季前賽。《太陽報》還表示，他會為國家隊出戰今年底的卡塔爾世界盃。

了解更多：英超29歲球星涉強姦被捕 6月地中海度假犯案震驚球會

主要線索有3項：

線索1：他是一位29歲英超球員

線索2：他是一位國腳，所屬國家隊入圍卡塔爾世界盃

線索3：他在7月4日未曾露面或未能更新社交媒體



以下為各支英超球隊的29歲球員列表，按球隊劃分：

阿仙奴：湯馬士柏迪（Thomas Partey）、艾利尼（Mohamed Elneny）、格列沙加（Granit Xhaka）

埃及沒有入圍世界盃決賽周，艾利尼被排除。格列沙加有更新社交網站的限時動態，與妻子外遊，故被排除。

格列沙加更新限時動態，與太太去旅行。（格列沙加Instagram）

維拉：泰朗明斯（Tyrone Mings）、達米安馬天尼斯（Emiliano Martínez）、丹尼艾格斯（Danny Ings）

泰朗明斯及丹尼艾格斯有出席7月4日的維拉操練，故被排除。達米安馬天尼斯兩日在西班牙度假，也有更新社交網站，故被排除。

泰朗明斯昨日有參加維拉的操練。（維拉Instagram）

般尼茅夫：賴恩費特歷斯（Ryan Fredericks）、基夫摩亞（Kieffer Moore）

賴恩費特歷斯沒有入選過大國腳，故被排除。

賓福特：賓諾克（Ethan Pinnock）

牙買加沒有入圍世界盃決賽周，賓諾克被排除。

白禮頓：安多尼（Florin Andone）

羅馬尼亞沒有入圍世界盃決賽周，安多尼被排除。

車路士：薛耶治（Hakim Ziyech）

雖然摩洛哥入圍世界盃決賽周，但薛耶治已退出國家隊，故被排除。

水晶宮：森莊士東（Sam Johnstone）、舒洛比（Jeffrey Schlupp）、韋費特沙夏（Wilfried Zaha）、畢蘭特（Jack Butland）

科特迪瓦沒有入圍世界盃決賽周，韋費特沙夏被排除。森莊士東有更新社交網站，可被排除。

愛華頓：達高斯基（James Tarkowski）、杜哥利（Abdoulaye Doucouré）、米克堅尼（Michael Keane）

馬里沒有入圍世界盃決賽周，杜哥利被排除。

富咸：卜比列特（Bobby Reid）

牙買加沒有入圍世界盃決賽周，卜比列特被排除。

列斯聯：無29歲球員

李斯特城：維斯達加特（Jannik Vestergaard）、丹尼禾特（Danny Ward）

利物浦：艾利臣比加（Alisson）

艾利臣比加一日前仍身在巴西度假，故被排除。

艾利臣正在度假。（艾利臣Instagram）

曼城：奧迪加（Stefan Ortega）

奧迪加沒有入選過大國腳，故被排除。

曼聯：費特（Fred）、哈利馬古尼（Harry Maguire）、華拉尼（Raphaël Varane）、阿歷士迪尼斯（Alex Telles）

費特、哈利馬古尼、華拉尼及阿歷士迪尼斯都有出席7月4日的曼聯操練，故被排除。

費特及迪尼斯有出席曼聯的操練。（費特Instagram）

紐卡素：無29歲球員

森林：祖羅利（Joe Lolley）、卡富戴亞斯（Cafú）

祖羅利及卡富戴亞斯都沒有入選過大國腳，故被排除。

修咸頓：無29歲球員

熱刺：孫興慜（Heung-min Son）、盧卡斯莫拉（Lucas Moura）、賓戴維斯（Ben Davies）

賓戴維斯發Instagram限時動態，表示自己身在意大利，故被排除。孫興慜身在韓國，待熱刺訪韓才歸隊，故被排除。盧卡斯莫拉有出席7月4日的熱刺操練，故被排除。

賓戴維斯表示身在意大利度假。（賓戴維斯Instagram）

韋斯咸：蘭仙尼（Manuel Lanzini）、華迪美高法爾（Vladimir Coufal）、艾路拿（Alphonse Areola）

捷克沒有入圍世界盃決賽周，華迪美高法爾被排除。蘭仙尼有出席7月4日的韋斯咸操練，並有更新社交網站，故被排除。

蘭仙尼跟隨韋斯咸在法國集訓。（韋斯咸Instagram）

狼隊：高亞迪（Conor Coady）、荷西沙亞（José Sá）

高亞迪及荷西沙亞有更新社交網站，故可排除。