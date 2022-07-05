足球熱話︱英超29歲球星涉強姦被捕　6月地中海度假犯案震驚球會

英國時間周一凌晨三時，一名英超著名球星被倫敦警察局上門拘捕，他涉嫌在地中海度假期間強姦一名20多歲女子。



英國多家傳媒報道，倫敦警察局突然在周一凌晨到一位29歲球星家中將他拘捕，遭通宵被扣查問話。

蘇格蘭場警方發聲明指，行動涉及一宗上月發生案件，「7月4日一名20多歲因一宗強姦罪行女子報案。同日一名29歲男子以涉嫌強姦罪名，在巴尼特（Barnet）的住宅被捕。」目前警方尚未公開涉案球員身份，他仍被扣查，警方正持續調查有關案件。

英超新球季開季在即，爆出一單震撼新聞。（Getty Images）

英國《太陽報》消息指，一名女子報案聲稱在地中海度假時遇襲及被強姦，並向警方展示身上有瘀傷的照片。警方在凌晨時份派出六架警車到一個英超球星豪宅，將這位正在睡夢中的球星拘捕。該報形容，這個球員為「國際級球星」，同時是「他所效力的英超球隊之中其中一位最佳球員。」

他至少已被警方問話15小時。該報報道，有關球星效力的球會已經開操，並準備到外地進行季前表演賽，他原本亦將會在今年底上演的2022世界盃中亮相。

他被捕消息一出，英超球星的WhatsApp群組立即分享有關新聞，更為所屬球會投下一枚震撼彈。《太陽報》引述球會內部人士稱，「指控極為嚴重，球會所有高層都非常震驚。有關球員原本正準備參加季前熱身賽之旅，現在他已無法成行。」