空手道｜劉慕裳首奪世運獎牌　個人形添銅再創香港歷史

因新冠疫情延期一年的世界運動會，周五（8日）在美國阿拉巴馬州伯明翰展開，世界排名第4的劉慕裳（Grace）是首位空手道港將參加世運，於首日的空手道女子個人形出擊，奪得銅牌，為港隊打響頭炮，再創香港空手道歷史。



東京奧運銅牌得主劉慕裳生涯首次出戰世運會，是她自去年奧運後再戰世界綜合運動會。她與世界排名分列第2、3的日本名將大野光，以及美籍日裔好手國米櫻（Sakura Kokumai ）同處小組A組。

劉慕裳再次為港爭光。（Instagram）

3場小組賽中，Grace先以24.94分力壓24.32分的國米櫻，再擊敗埃及對手Aya Ismail，最後在第3場以0.46分之差不敵大野光，以小組前2晉身4強。

Grace首次出戰世運會，亦是她在東京奧運奪銅後首次參戰大型綜合運動會。（Instagram）

Grace晉級後遇上世界排名第一的西班牙名將Jaime Sanchez，技術分及表現分取得17.92和7.74分，總分落後1.26分不及該東京奧運金牌得主，無緣決賽。落入銅牌戰後，Grace輕取世界排名第12的意大利選手Carola Casale，在賽事不設雙銅牌下，Grace奪得生涯首面世運獎牌，同時為港取得今屆第一牌。