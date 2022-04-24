空手道｜劉慕裳力戰撼負日本「女王」清水希容 葡萄牙站超聯奪銀
撰文：葉詩敏
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東京奧運銅牌得主劉慕裳（Grace），相隔一年勇闖空手道超級聯賽決賽，最終在葡萄牙站再次屈居日本空手道女王清水希容之後，奪得亞軍。
在2月阿聯酋站奪銅的劉慕裳，在今站葡萄牙馬托西紐什站過關斬將，躋身淘汰賽後先後擊敗日本選手尾野真步與意大利的卡莎莉（Carola Casale），自空手道國際賽改制後，首度打入決賽，亦是自去年4月後再次衝金。
這名東京奧運銅牌得主屢次笑指想轉換獎牌顏色，今站終躋身金牌戰。
曾經的長勝女王，奧運銀牌得主清水希容，是Grace以往的宿敵，惟她曾在2018年終結清水希容的國際賽87連勝紀錄。清水在東京奧運飲恨得銀牌後，直至阿聯酋站重返國際賽場，即奪冠軍。得知對手為清水時，Grace表示會準備3套拳應戰。
Grace今仗以糸東流動作「雲手」應戰，奪得26.08的高分，依然敵不過打出糸東流動作「知花公相君」的清水希容，後者以27.4分封后。
曾綺婷失落組手銅牌
此外，空手道組手（搏擊）港將曾綺婷同日出戰銅牌戰，她在日前小組取得2勝1負，8強再擊敗阿塞拜疆對手，惟不敵委內瑞拉選手落入銅牌戰。
今日面對德國選手Seden Bugur，曾綺婷以1：0領先，惜這名亞錦賽銅牌得主戰至最後20秒時，被對手右腳踢中頭部，終反負1：3，無緣踏上頒獎台，以第5名完成今站賽事。
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