世運會掀戰幔　劉慕裳登場衝擊獎牌　成首名空手道港將出戰

世界運動會周五（8日）掀起戰幔，東京奧運空手道個人形銅牌劉慕裳（Grace）將在美國時間早上10時（香港晚上11時）出戰女子個人形項目登場，近年以美國為訓練基地的她借助半主場之利，衝擊生涯首面世運獎牌。



因疫情延期一年的世界運動會，昨日於美國阿拉巴馬州伯明翰舉行開幕禮，今日正式展開為期11天的賽事。港隊今屆共17名運動員出戰8個項目，其中劉慕裳將在香港時間今晚11時，於空手道女子個人形銅牌分組賽登場。她是香港首位空手道運動員出戰世運。

劉慕裳首次參加世運會，心情興奮。（Instagram）

世界排名第4的Grace，上月於超級聯賽（K1）摘銀後，便返回美國邁阿密的訓練基地為世運會備戰，雖然她生涯奪牌無數，曾在2019年世界沙灘運動會摘銅，亦曾在世錦賽、亞錦賽、亞運會甚至東京奧運奪得獎牌，惟今次是她首度取得世運會資格，賽前已表示在美國這半個主場出賽，盼能衝擊獎牌。

劉慕裳的頭號對手、東京奧運冠軍兼西班牙名將Sandra Sanchez亦會參賽，據西班牙傳媒報道，40歲的Sanchez將在今屆世運會後退役。

劉慕裳是香港首位空手道運動員出戰世運，期望能為港添榮耀。（Instagram）

世運會賽制與奧運有別，世運會只有金銀銅三面獎牌，意味4強不設雙銅牌。8名選手會被分成兩組，每組進行小組賽，選手會與同組3名運動員對戰，勝出有3分，打和1分，落敗無分，每組最高分兩名選手會進入4強淘汰戰，勝出將入決賽，落敗爭銅牌。

除劉慕裳外，港隊尚有王蘊妮、譚芷澄將在同日出戰滾軸溜冰，桌球好手張家瑋以及泰拳女將曾靜怡等港將亦有參加今屆賽事。