羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎場上甩拍　機智秒速換手　旁述也讚好

羽毛球后戴資穎昨日在馬來西亞大師賽女單8強，擊退「印度一姐」辛杜，賽中首局戴資穎一度「甩手」，球拍掉到落地，但機智的她迅速撿起並取下局點分。賽後「小戴」在Facebook上載這段影片，並自嘲一番。



首局的局點，領先至20：13的小戴，往左側反拍位置救球時，右手握的球拍掉到落地。惟她的反應超快亦不慌不忙，立刻用左手撿起球拍傳給右手，迅速移動到右側回球，最終更取下局點。

戴資穎機智一幕：

事實電視轉播間，旁述看到這一幕亦立即驚嘆：「驚人（fantastic）的防守，她還在笑啊，戴資穎！」小戴賽後亦在Facebook寫上「是在哈囉？」（台灣潮語，意指不知道在幹什麼）自嘲。

戴資穎晉級4強，將與陳雨菲一爭決賽資格。（美聯社）

「穎迷粉」當然也紛紛留言讚嘆，並指「撿的速度太快了！強！」、「撿球拍速度比殺球還快」。