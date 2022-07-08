羽毛球．大馬大師賽｜伍家朗反勝周天成入4強　創下今季最佳成績

世界羽聯巡迴賽馬來西亞大師賽，港隊男單球手伍家朗在8強惡鬥台灣「一哥」周天成，在首局失利下，最終連贏兩局，精彩反勝。



以8號種子身份出賽的伍家朗，與今站列為4號種子的周天成過去曾在國際賽交手18次，周天成雖以11勝佔上風，但兩人近5次碰頭則由伍家朗以3勝稍佔上風。

首局伍家朗一口氣以3：0領先，但很快便遭周天成反超前，一度將比數拉開至16：8，這名台灣球手先以21：13輕鬆贏得第一局。第二局情況逆轉，周天成在全程未曾領先之下，到末段更讓伍家朗連取6分，伍終以21：12扳回一局。

周天成最終遭伍家朗反勝。（Getty Images）

決勝局，伍家朗沉着應戰，早段領先至7：4時雖曾遭追平7：7，但他很快又拉開比分，比以11：8率先進入中場休息。伍家朗多次以果斷的網前搶攻或落點精準的扣殺取得分數，周天成則一直未能再追近，伍終以21：13再勝一局，局數2：1反勝，打入明日的4強，對手將是印度球手普蘭萊或日本球手常山幹太的勝方。

今站亦是伍家朗自2021年初在泰國公開賽打入決賽以來，首次打入國際賽4強，這同時是他今季到目前為止的最佳成績。