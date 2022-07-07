羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎反勝再鬥好友爭4強 賽後離場笑開懷
撰文：趙子晉
出版：更新：
中華台北「球后」戴資穎繼續密集式的東南亞賽站，在馬來西亞大師賽次圈反勝主場球手吳堇溦，將再與好友﹑印度球手仙杜爭入4強。「小戴」完成賽事後，在鏡頭面前笑開懷，原來歸功於攝影師。
馬來西亞大師賽次圈，戴資穎遇上主場球手吳堇溦，「小戴」首局通常在適應場地，加上未入局，早段已被拉開6分差距，吳堇溦其後21：16先取一局。戴資穎次局回勇，初段一口氣連取14分，並以21：7大勝一局追平，小戴決勝局繼續強勢，早段連取8分奠定勝局，結果以21：9再下一城，對手兩局僅取16分，戴資穎反勝晉級。
戴資穎賽後談及首局失利，她直言是在場地風向上未能好好掌握，所以出現較多失誤，但依然無阻她晉級。小戴8強再度遇上印度球手仙杜，兩人份屬好友，並曾交手21次，戴資穎贏多輸少，最近一次更是上星期的馬來西亞公開賽，當時戴資穎力戰3局勝出。
戴資穎完成賽事後，準備離場時，經過鏡頭突然笑開懷，有眼利的網民隨即在社交網站問小戴發生什麼事，她透過限時動態開估，「（攝師師要求）送飛吻給大家，我不敢問你們要不要收，但我也不敢給，我不走這個路線的（笑臉）。」
吳堇溦賽前表示與戴資穎是個學習的好機會，今仗更加成功「偷雞」，她坦言已經在首局傾盡全力，兩人之間的實力差距太大，加上體力不繼，所以才兵敗如山倒。
更多羽毛球相關報道：
羽毛球．大馬大師賽｜張吳配次圈止步 直落兩局不敵台組合羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎傷勢無礙 僅24分鐘輕取對手晉級羽毛球．大馬大師賽｜伍家朗輕鬆晉級 李卓耀力戰63分鐘首圈出局羽毛球．大馬大師賽｜香港混雙組合命途各異 張吳配極速晉次圈【羽毛球】戴資穎救波擦傷見紅 事隔三日IG再報平安：手肘不痛了羽毛球．大馬公開賽｜陳雨菲奪亞賀黨慶 拉查諾冠軍獻亡母羽毛球｜球王對決變笑話 桃田賢斗鬥安賽龍 兩回合得分個位數羽毛球｜戴資穎決勝局受傷幽默報平安 強調受傷非輸波藉口羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎奮不顧身救球見紅 遭陳雨菲逆轉止步羽毛球．大馬公開賽｜戴資穎力戰3局反勝仙杜 13連勝闖4強