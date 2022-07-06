羽毛球．大馬大師賽｜戴資穎傷勢無礙 僅24分鐘輕取對手晉級
撰文：陳智深
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世界羽聯巡迴賽馬來西亞大師賽首圈（32強），中華台北「一姐」戴資穎於女單出戰南韓球手沈有振，「小戴」上周在大馬公開賽擦傷的右手肘沒有大礙，戴資穎今只花24分鐘，就以 21：11、21：8輕取對手，晉級16強。
上周六在大馬公開賽4強，戴資穎和中國的東京奧運金牌得主陳雨菲惡鬥3局而落敗，她在第3局因救球而擦傷右手肘，不過本周的大馬大師賽戴資穎仍如期參賽，昨天她也在IG表示：「我發現大家都很關心我的手，我的手很好，就是它現在應該復原的還不錯，也不會痛了。」
今是戴資穎生涯首次和沈有振交手，沒有遇到太多威脅，首局以21：11先勝，第2局更是一路壓住對手打，再以21：8輕鬆拿下，以直落二局壓倒性的優勢晉級16強。
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