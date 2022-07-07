羽毛球．大馬大師賽｜張吳配次圈止步 直落兩局不敵台組合
撰文：趙子晉
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香港羽毛球混雙組合張德正／吳詠瑢在馬來西亞大師賽輕鬆躋身次圈，與中華台北組合爭晉級，可惜「張吳配」今仗不足半小時，便不敵對手無緣再進一步。
鄧俊文／謝影雪在首圈意外不敵日本組合出局，只剩下「張吳配」，這對港隊組合次圈鬥中華台北的楊博軒／胡綾芳，雙方在2019年的新西蘭公開賽曾經碰頭，當時「張吳配」力戰3局過關。
相隔3年多，雙方再度對壘，戰情卻大有不同，「張吳」首局初段一度追平，其後即被對手拋離，以13：21先輸一局。次局戰情相若，早段已被中華台北組合拉開差距，結果再輸10：21，直落兩局，不足半小時告負。
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