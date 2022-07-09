英超｜加比爾捷西斯首披阿仙奴戰衣　友賽反勝大讚「有家的感覺」

英超阿仙奴今夏搶得巴西國腳加比爾捷西斯，鋒線實力大大增強。「耶穌仔」首次披甲，立即顯功架。

兵工廠展開季前熱身賽之旅，首戰友賽德乙紐倫堡，先失兩球下反勝5：3。捷西斯為新東家上陣僅兩分鐘便「開齋」，絕對有個好開始。



阿仙奴本周初宣布以4500萬鎊，從曼城簽入這名25歲射手。不足一星期，捷西斯隨隊出征，昨（6日）於德國作客紐倫堡時先列後備。

加比爾捷西斯首戰，令一眾「槍迷」喜上心頭。（Getty Images）

阿仙奴正選之中，有去季被外借的比利連、雷斯尼爾遜及美蘭尼爾斯等球員。球隊在上半場5分內連失兩球，半場落後。捷西斯在下半場入替，不消兩分鐘便入球。他在右路策動，突然變速內切，斜傳入禁區後立即走位落底。左路切入的尼爾遜回傳給捷西斯，他在小禁區邊接應，窺準紐倫堡門將企出一步而漏出近柱，立即大腳抽射，衝網頂入網。

友賽性質，兩邊大開大闔。阿仙奴連入4球反超前，其中兩球來自烏龍，紐倫堡亦扳回一城。阿仙奴領先4：3之際，「加比爾傳給加比爾」出現了。加比爾馬天尼利左路傳出彈地波入禁區，捷西斯快敵衛一步楔前，此時側身向着龍門，已無時間控下皮球，遂提起右腳，轉腳踝一彈，再次令皮球飛向網頂，梅開二度，助阿仙奴贏5：3。

無買錯，阿迪達歡喜。（Getty Images）

捷西斯賽後接受訪稱感謝阿仙奴上下，讓他迅速有家的感覺，「我跟隊友合作四、五天，每個人都來找我，祝我好運，又說為我到來而感高興。能夠在這裏上陣，我很驕傲」。