英超轉會｜阿仙奴宣布第四簽　加比爾捷西斯來投全因相信阿迪達

阿仙奴透過官網宣布，與巴西前鋒加比爾捷西斯簽下長約，他將會穿上9號球衣。英國《BBC》透露，阿仙奴以4500萬鎊轉會費，從曼城簽入這名25歲射手。



阿仙奴領隊阿迪達在曼城擔任主帥哥迪奧拿的助教時，曾與加比爾捷西斯合作，如今兩人重逢。加比爾捷西斯承認，阿迪達是他選擇阿仙奴的原因之一，他說：「我百分百相信阿迪達，我跟他之前合作得很好，他是個友善的人，也是一位優秀的教練。他幫過我很多（在曼城），在訓練課後，我們會一起加操，訓練射門或其他東西。他很聰明，以前也是一位好球員，所以他知道有什麼可以教導我或者其他年輕球員。」

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加比爾捷西斯透露，在巴西成長時，已經有留意阿仙奴的足球，他說：「我小時候就有看阿仙奴因為亨利。我沒有關注很多歐洲球隊，但我見過一些球員在這裏效力，我的感覺是『嘩，這個球會很大』。之後我有機會面對阿仙奴，我望見酋長球場，這是個非常好的球場，所以在這裏比賽很興奮。」加比爾捷西斯將接過拿卡錫迪的阿仙奴9號球衣，後者今夏離隊重返里昂。

阿迪達及加比爾捷西斯一起舉起9號球衣。（阿仙奴官網）

加比爾捷西斯是阿仙奴今夏第4名新兵，他們之前簽入了19歲巴西翼鋒馬昆奴斯（Marquinhos）、27歲美國門將馬特端納（Matt Turner）以及22歲葡萄牙中場法比奧韋拉（Fábio Vieira）。阿仙奴技術總監伊度表示：「所有識波之人，都清楚加比爾捷西斯的實力，我們欣賞了他很多久。」有報道指，加比爾捷西斯與阿仙奴簽約至2027年。

領隊阿迪達對球會簽入加比爾捷西斯感到興奮，他說：「我認識了加比爾很久，由他來到英超開始，之後他在這裏取得成功。這是個我們物色了一段長時間的位置，現在我們羅致到一位大家都想要的球員，所以我很高興。」加比爾捷西斯在2017年從彭美拉斯加盟曼城，贏了4季英超冠軍。