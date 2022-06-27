英超轉會｜加比爾捷西斯勢成阿仙奴第4簽 曼城為簽中場添資金
撰文：趙子晉
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阿仙奴距離簽入加比爾捷西斯又近一步！轉會消息靈通的記者羅曼奴透露，阿仙奴與曼城已在轉會費上達成共識，「耶穌仔」來季即將改披兵工廠的球衣。曼城清洗計劃未完，盛傳下一步就是賣走史達寧。
阿仙奴今夏轉會市場動作頻頻，至今已經簽入3名新兵，早前傳出分途爭奪兩名巴西國腳，曼城前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）正是目標人物之一。
曼城前線有兩大新兵艾寧夏蘭特及「新阿古路」艾華利斯加盟，捷西斯的位置勢被動搖，「耶穌仔」離隊只是時間問題。阿仙奴早已對這名巴西國腳有意思，記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，加比爾捷西斯將以4500萬鎊的轉會費加盟阿仙奴，簽約5年，這名巴西國腳將於今周飛往倫敦，準備與兵工廠簽約及進行體測，一旦成事，將會是阿仙奴今夏第4簽。
阿仙奴的擴軍大計繼續，羅曼奴指兵工廠即將與列斯聯方面會面，討論拉芬夏的轉會事宜，這名巴西國腳十分搶手，另外兩間倫敦球會車路士及熱刺亦有意搶人。
對曼城來說，捷西斯帶來的資金正好彌補列斯聯中場加雲菲臘斯（Kalvin Phillips ）加盟的費用，這名英格蘭國腳即將來投，取代今夏離隊的老將費蘭甸奴。曼城出售「耶穌仔」後，下個放售的目標就是史達寧，盛傳車路士有意簽入這名英格蘭翼鋒。
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