英超轉會｜熱刺借用法國中堅朗格勒　一改作風務求齊腳應付熱身賽

熱刺來季野心，路人皆見。球迷真的很興奮，新將一個接一個。一個多月，簽到第5人。

球隊周五（8日）宣布從巴塞隆拿借入法國國腳中堅基文迪朗格勒一季，合約不設任何購條款，反映干地心中有人，未放棄首選目標。



27歲的朗格勒昨已現身熱刺基地，完成體測後觀看新隊友操練。朗格勒在西維爾在西維爾打出名堂，2018年夏天轉會至巴塞隆拿，首季即助球隊奪得西甲冠軍，隨後兩季穩佔主力之位，但去季上陣機會減少，21次聯賽上陣，僅7次正選。

熱刺銳意借用這位失意球員，主要原因是這位左腳中堅，可以為防線帶來競爭。朗格勒具備豐富歐聯經驗，既可加強後備兵源，亦直接與陣中唯一勝任左中堅的賓戴維斯競爭。不過，熱刺的借用不設收購條款，顯示朗格勒此刻只屬次選方案。

朗格勒近季表現平穩，惟數仗賽事表現差劣，漸失去正選地位。（熱刺官網）

左中堅是熱刺今夏希望強化位置之一，休季初期求購國際米蘭的意大利中堅巴斯東尼，以及傳聞有意招攬RB萊比錫的克羅地亞新星古華迪奧（Josko Gvardiol），正是左路人選，但前者表明今季留在意大利，後者又傳聞已跟萊比錫續約。朗格勒「齋借唔買」，代表熱刺暫時未能羅致首選球員，為求齊人準備球季，容後追逐。

干地希望與巴斯東尼再度合作，但巴斯東尼決意留在國際米蘭。（Getty Images）

熱刺往年收購球員，通常捲入漫長議價戰，拖到7、8月才有新將加盟。來季重返歐聯，又留住干地，球會立即大開水喉，收購亦變得「爽手」。5月底公布克羅地亞國腳比列錫免費從國際米蘭加盟，截至昨天未夠個半月，已經有5名新將加盟，且大部分可以出戰熱身賽。唯獨朗格勒趕不及申辦簽證，無法隨軍到韓國。

熱刺本季新兵：（按圖放大）

至於賣人，球會前天宣布荷蘭國腳貝雲積已轉會阿積士。防線多名球員傳聞在出售名單之中，青訓出身的英格蘭小國腳坦根加一直傳聞受到意甲球會留意，最新消息是升班馬般尼茅夫有意羅借用或收購他。