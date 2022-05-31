英超轉會︱干地熱刺今夏第一擊　免費簽入國米舊部比列錫

撰文：吳慕兒
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英超球會熱刺作出今夏轉會市場第一擊，即將從國際米蘭免費簽入比列錫（Ivan Perišić）。他早前已跟熱刺傾妥一紙兩年合約，目前已抵達倫敦，進行體測。這位33歲克羅地亞老將，可望再次與舊上司干地合作。

佩列錫即使年紀大，但仍然有貨賣。（Getty Images）

他跟國際米蘭的合約6月底屆滿，留待7月1日可以自由身免費加盟熱刺。早在今年5月，熱刺得知比列錫有興趣在北倫敦與干地再次聯手時，已在研究簽入他的機會。

即使已屆33歲，仍能交出上佳表現，令他不愁無班落。國米向他提出新合約，祖雲達斯亦已斟介良久，最終情定熱刺，決定性因素還是靠干地與他的關係。

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比列錫選擇投熱刺，全賴他與干地的友好關係。（Getty Images）

干地傳要求熱刺今夏買入6將

這位意大利名帥季中接手之後，成功令迷失中的熱刺脫胎換骨，季尾愈戰愈勇後上搶得寶貴歐聯資格。球會不敢怠慢，向來被球迷諷刺為「孤寒財主」的班主利維，公開宣布獲大股東注入1.5億元英鎊資金，用以招兵買馬。

ESPN消息指，干地要求今夏買入多達6個球員，並在與利維和行政總裁柏拉迪斯（Fabio Paratici）的建設性談判後，預期將會留隊。早前干地已曾公開說過，熱刺需要加入具經驗的球員，曾在世界盃決賽取得入球的比列錫正是完美人選。

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2018世界盃決賽，比列錫一度為克羅地亞扳平1：1，是熱刺陣中欠缺的大心臟球員。（Getty Images）

國米留人失敗的原因

他在2015年加盟國際米蘭，2019/20年曾被剛到任的干地外借拜仁慕尼黑一季，2020/21球季歸隊後即有表現，是國米自2010年後首奪意甲的一大功臣。國際米蘭行政總裁馬路達（Giuseppe Marotta）承認希望比列錫留隊，但未能游說對方留在米蘭，「真是遺憾，他希望到英超獲得全新經歷。」

馬路達續稱：「我們不能給他更好的合約，他的選擇是基於一個不同的未來，而非安於現狀。我對此送上最大尊敬，同時亦非常感謝他的貢獻。」

干地致力為翼衛位置增兵，比列錫曾在他領軍的國米時出任此位置，干地堅信對方在英格蘭一樣能夠成功。比列錫曾113次代表克羅地亞，2018世界盃決賽中取得入球，他在2019/20外借拜仁那季贏得歐聯冠軍，2020/21球季回到干地領軍的國米贏得意甲錦標。

此外，門將費沙科士打（Fraser Forster）亦已通過熱刺體測，當他跟修咸頓合約屆滿，便可正式加盟。

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