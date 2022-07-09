足球轉會｜熱刺放售荷蘭飛翼幾乎回本 阿積士破荷甲紀錄高價收購
撰文：顏銘輝
出版：更新：
熱刺落實將荷蘭翼鋒貝雲積售予阿積士，收回3125萬歐元轉會費，幾乎等於兩年半前從燕豪芬收購他的價錢。
熱刺及阿積士今日都透過官網宣布貝雲積的轉會，其中阿積士列明，他們向熱刺支付了3125萬歐元轉會費，與24歲的貝雲積簽約5年。阿積士這次收購貝雲積的確落重本，滿足了熱刺開價約3000萬鎊的要求，創荷甲球會買人的最高轉會費紀錄。
貝雲積在2020年1月以3250萬歐元從燕豪芬登陸英超，加盟熱刺。經過兩年半後，熱刺幾乎以原價將他賣回荷甲，小蝕125萬歐元。他一直未能在熱刺站穩正選，各項賽事上陣83場，攻入8球。
阿積士教練舒路達（Alfred Schreuder）說：「選擇阿積士作為他的下一步，證明了貝雲積的上進心。他是一位優秀的球員，總是充滿動力，奔向目標。我很高興我們能夠簽入他，他的加盟增添球隊的實力。」
足球轉會｜基斯坦臣夢想加盟巴塞非客套話 公開8歲作文證明志向轉會情報｜巴塞會長多謝利雲度夫斯基付出 否認拜仁擔心巴塞破產英超轉會｜迪莊轉會添變數 車路士班主突現身巴塞妙答記者提問西甲｜利雲度夫斯基度假遇沙維 迅速表明心跡欲轉會巴塞轉會動態｜連格挽救事業或赴美職聯搵食 兩隊拋出豐厚條件足球轉會｜多蒙特覓夏蘭特接班人 簽科特迪瓦前鋒再戰德甲英超轉會｜史達寧「藍轉藍」好事近 勢成車路士易主後首簽轉會情報｜普巴即將重返意甲祖雲達斯 料本周末完成體測