足球轉會｜熱刺放售荷蘭飛翼幾乎回本　阿積士破荷甲紀錄高價收購

熱刺落實將荷蘭翼鋒貝雲積售予阿積士，收回3125萬歐元轉會費，幾乎等於兩年半前從燕豪芬收購他的價錢。



熱刺及阿積士今日都透過官網宣布貝雲積的轉會，其中阿積士列明，他們向熱刺支付了3125萬歐元轉會費，與24歲的貝雲積簽約5年。阿積士這次收購貝雲積的確落重本，滿足了熱刺開價約3000萬鎊的要求，創荷甲球會買人的最高轉會費紀錄。

貝雲積在2020年1月以3250萬歐元從燕豪芬登陸英超，加盟熱刺。經過兩年半後，熱刺幾乎以原價將他賣回荷甲，小蝕125萬歐元。他一直未能在熱刺站穩正選，各項賽事上陣83場，攻入8球。

阿積士教練舒路達（Alfred Schreuder）說：「選擇阿積士作為他的下一步，證明了貝雲積的上進心。他是一位優秀的球員，總是充滿動力，奔向目標。我很高興我們能夠簽入他，他的加盟增添球隊的實力。」