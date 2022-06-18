足球轉會｜熱刺高效宣布今夏第三簽　坐擁英超兩大中場搶截專家

熱刺在今夏轉會窗效率很高，周五宣布第三簽！他們從白禮頓羅致到馬里防中比蘇馬，與他簽約4年，據報轉會費達3500萬歐元。



熱刺官網宣布，從白禮頓簽入25歲馬里國腳比蘇馬，簽約至2026年。英國《BBC》報道，他的基本轉會費為2500萬鎊，並有浮動附加費，而英國《天空體育》稱，其轉會費可達3500萬鎊。繼免費簽入門將費沙科士打及翼鋒比列錫後，比蘇馬是熱刺今夏第三位新兵。

比蘇馬周五正式加盟熱刺，舉起球衣。（Instagram）

比蘇馬坦言，踢歐聯有莫大的吸引力，他說：「這是我的夢想，可以踢歐聯！記得我年輕一點時，每日都會看歐聯。我難以相信自己有日可以代表熱刺踢歐聯。我真的很開心。我現在只想多謝父母、經理人、大家每一位，還有熱刺。」

據數據統計，自19/20球季起，搶截最多的英超中場按次序是尼迪迪、賀積查治、迪格蘭賴斯、摩天奴及比蘇馬，如今熱刺中場就坐擁賀積查治及比蘇馬，相信來季中場掃蕩能力很強。