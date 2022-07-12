香港桌球大師賽移師紅館　體育盛事經常上演　金牌飛魚曾獻技

香港世界桌球大師賽，事隔5年再次舉辦，場地「升呢」至紅磡體育館舉行。

紅館打桌球，史上絕無僅有，其他運動項目則時有舉行。除了每年一度的排球跟羽毛球，紅館更曾上演世界級五人足球及游泳賽事。



紅館可容納逾萬名觀眾，四方觀眾注視中央，氣氛相當好。紅館近年除了大大小小演唱會，幾乎每年至少舉行兩次體育賽事。

一年一度的世界女排聯賽香港站（改名前稱「世界女排大獎賽」），曾經是香港體育界年度盛事，有電視台現場直播。

紅館有女排，年經也。（資料圖片／盧翊銘攝）

另一賽事是香港羽毛球公開賽，直至2010年仍在伊利沙伯體育會上演。2011年，香港站為符合超級系列賽分站要求，須同時設置4個場區，遂由伊館移師至紅館舉行至今。賽事近兩屆因疫情而停辦，最後一屆在2019年舉行，男單由香港球手李卓耀奪冠。

記得李卓耀揚威紅館那份感動嗎？（資料圖片／楊宇翹攝）

紅館曾有不少國際巨星演出，亦曾上演地區性及世界級賽事。2009年香港首次舉行東亞運動會，紅館上演籃球及排球賽事。1992年，國際足協舉行第2屆世界室內五人足球錦標賽，即室內五人足球世界盃前身，港足名宿歐偉倫更曾代表港隊入球。

山度士、歐偉倫，都在紅館入球。（影片截圖）

而1999年，紅館為舉行短池世錦賽，搭建25米游泳池，及在紅館外廣場設置熱身泳池。當年一眾奧運金牌泳手，如澳洲的科比，美國的珍妮湯遜，荷蘭的賀根班特，都曾揚威紅館。