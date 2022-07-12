英超｜熱刺季前賽訪韓被干地操到極限　全場衝刺42轉眾將倒地

熱刺季前熱身賽首站飛赴韓國首爾，明晚（13日）對戰韓職聯明星隊。若以為表演賽性質，可以抱着遊埠心態就大錯特錯。

「魔鬼教練」干地領軍，熱刺在昨晚公開操練，菜單非常刻苦。眾將在炎熱天下練足兩小時，大部分都筋疲力竭，操到「瞓低」。



熱刺大軍在本周日飛抵首爾，備戰首場季前熱身賽，昨晚在首爾世界盃球場展開第三課操練。約有六千球迷入場觀看，親眼目睹干地的地獄訓練菜單，以及球員「頂唔順」的有趣畫面。

干地領軍操練，辣手調教。（美聯社）

首爾7月相當炎熱，昨晚氣溫仍有攝氏29度。操練歷時兩小時，眾將應付技術訓練、戰術模擬、互傳及小組賽等，最為「攞命」的無疑是操練完結前的衝刺跑。球員要高速跑足全場，連衝42段，休息數秒「又嚟過」。

孫興慜（左）及哈利卡尼（右）都在衝刺階段體力不繼，跑到「嗌救命」。（美聯社）

據《 football.london》熱刺隨隊記者Alasdair Gold報道，哈利卡尼尚未完成要求便率先倒地，要隊醫檢查及用凍毛巾降溫，休息後完成餘下內容。孫興慜同樣在最後階段倒地，要由卡尼協助下拉起身。熱刺隊內有大批國腳，不少在上周末啟程赴韓前才歸隊，狀態仍未十足。

孫興慜累得要卡尼幫助起身。（影片截圖）

報道稱隊內只有4人堅持到最後，包括後衛達雲臣山齊士、中場拜恩基爾，以及兩名上季借走的球員柏比沙亞及特萊柏洛特。其中柏洛特帶領眾將完成最後一段：「我一向幾跑得，但都幾辛苦。」

跑完，謝晒。（twitter）

熱刺完成明天首仗後，將於本周六（16日）對西甲西維爾。大軍之中，新將比蘇馬、比列錫、費沙科士打及李察利臣都有隨隊，但基文迪朗格勒趕不及辦理簽證。中堅祖朗頓在上機當天患病而未能成行。此外，盧施素、尼當比利、利古朗及哈利雲克斯都未有上路，消息指球會希望在此段時間物色買家。