足球熱話︱孫興慜首揭年少受歧視慘況 世界盃踢德國出局一吐烏氣
撰文：袁志浩
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熱刺29歲球星孫興慜，去季以23個入球跟利物浦前鋒穆罕默德沙拿平分英超金靴獎。這位韓國射手早前返回家鄉休假，並於首爾出席活動時第一次透露，自己在青少年時期被種族歧視的經歷。
孫興慜在16歲時便離開韓國加入漢堡青年軍受訓，兩年後因表現出色獲提拔至一隊參賽，最終在2013年轉投利華古遜。
然而在漢堡時，他的遭遇不足為外人道，「當時我很年輕，經歷了很多艱難、超乎想像的時刻。」
「我受到很多歧視，所以在這段期間，我腦海中浮現了些想法——總有一日我要復仇。」
時間轉眼跳到2018年俄羅斯世界盃，孫興慜已在熱刺踢出名氣，該屆韓國跟衛冕的德國同處F組。
結果孫興慜沒有錯過機會，在分組賽最後一輪鬥德國時，於最後階段攻破對方大門，助韓國以2：0爆冷贏波，更親自將德國提早踢出局。
孫興慜憶述當時場內有不少德國球迷因此落淚，他卻看似沒半點同情，「當別人哭起來，我通常會安慰、送上一個擁抱。但當看到德國人喊，我覺得用自己喜歡的方法報仇了。」
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不過，其實孫興慜即使在英國同樣受到歧視，英國警方去年5月大動作地進行全國大搜捕，拘留12個曾向他發表種族歧視言論的男子，不過眾人全部獲得難以置信的輕判，僅需寫信向孫興慜道歉，成效令人質疑。
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