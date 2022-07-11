英超｜孫興慜歡迎熱刺訪韓勁有心　擺定神秘禮物喺酒店房人人有份

熱刺周日下午抵達韓國訪問，作為主人家的熱刺射手孫興慜，不但到仁川機場舉牌接機，更在酒店準備了窩心的歡迎信及禮物，給隊友驚喜。



經過一番舟車勞頓，當熱刺職球員入到酒店房間時，發現桌子上有份禮物及信件。難道是酒店送出的？抑或是當地贊助商的心意？拆開信件一看，下款原來是孫興慜！

據報道，孫興慜向每位訪韓的隊友及職員發信，歡迎他們來到韓國。他在信上寫：「歡迎來到韓國，我很掛念你們，好兄弟！你們來到我的國家，真的很有意義。雖然行程緊密，但很希望我們可以經歷一段美好時光，留下難忘的回憶。」

「藉此機會，我想多謝大家。我一直很高興與你們在熱刺共事，並以我們一起達到過的目標為自豪。非常多謝。一起展望新球季，再創成績。」信紙上有孫興慜個人品牌NOS7的標誌。

【孫興慜周日下午接機】

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NOS7顯然是孫興慜姓氏SON的倒轉寫法、再加上他的球衣號碼「7」；但從品牌的社交媒體及產品上可見其詳寫——Nothing, Ordinary Sunday（不平凡的周日）。

從網上照片見到，每位熱刺職球員都收到盛載禮物的白色紙袋。NOS7主要出售時裝及日用品，包括帽子、Tee、短褲、衛衣、襪子、袋子、拖鞋、電話殼等。孫興慜上季尾拿住英超金靴獎回國時，也是穿上個人品牌的白色Tee。估計孫興慜應該送了這些品牌產品給隊友，不知隊友們會否在這幾日的活動中試穿呢？