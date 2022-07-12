英超｜泰利暫無意執教　滿意車路士顧問工作：有時間享受生活

車路士去季易主，艾巴莫域治賣盤後，管理層隨即面目全非，如擔任技術及表現顧問的施治已離去。

不過「油王」舊臣中，就有一人繼續留隊，他就是泰利。



「油王」時代結束，舊臣紛紛離隊，例如Bruce Buck卸任主席，轉為資深顧問，一直負責足球轉會事務的總監Marina Granovskaia、行政總裁Guy Laurence及門將主管Christophe Lollichon亦離開，上月一代名宿施治也跟着下台。​

41歲的泰利去年回歸車路士出任教練顧問，幫助年輕球員發展。 （Getty Images）

​惟前車路士隊長泰利近日在Instagram上表明，滿意現在車路士的角色：「在車路士我有很喜歡的角色，也擁有和家庭在一起的時間，這對我來說意義重大；有時間享受生活。」41歲的泰利退役後，2017年起於阿士東維拉擔任副手，去年回歸車路士出任教練顧問，幫助年輕球員發展。

泰利2017年起於阿士東維拉擔任副手，亦曾以這個身份「倒戈」車路士。（Getty Images）

他亦被問到會否執起教鞭，泰利直言未有這方面打算：「去年我曾拒絕了3份教職，且見了兩份工，只是最終不獲選；當我離開維拉，執教是我的目標，但如今我將不會擔任領隊或助教。」