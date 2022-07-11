足球轉會｜利物浦小將效力15年後離隊　尼高威廉斯投升班馬森林

利物浦後防小將尼高威廉斯（Neco Williams）正式離隊，轉投升班馬諾定咸森林。



森林今日（11日）宣布簽入21歲的尼高威廉斯，雙方簽約4年。英國《BBC》透露，他以1700萬鎊轉會費，從利物浦加盟森林，成為森林今夏第6名新兵。他說：「森林是一間擁有過輝煌歷史的球會，其主場是一個非常獨特的球場，我很希望在那裏享受全場球迷的歡呼。我真的很興奮可以加盟森林，我會幫助球會在英超繼續前進。」司職右閘的尼高威廉斯是威爾斯國腳，21次國際賽上陣。

尼高威廉斯加盟森林。（Twitter）

尼高威廉斯自小是利物浦的青訓球員，2019年開始為一隊上陣，但一直未能站穩正選，他上季中外借至富咸，幫助富咸升班。他在個人社交網站感謝紅軍的栽培，他說：「在這間特別的球會15年，多謝利物浦，能夠為這間球會及高普比賽，這是我的光榮。不過，我現在決定接受新的挑戰。」