足球轉會｜基斯坦臣夢想加盟巴塞非客套話 公開8歲作文證明志向
撰文：顏銘輝
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「我細細個就夢想加盟XXX了」在很多球員加盟新球會的訪問中，總會見到相似的說話，常見程度泛濫，彷彿已經變成轉會聲明中的必備文案，令球迷質疑真偽。丹麥中堅安達斯基斯坦臣昨日出席加盟巴塞隆拿的儀式，也表示夢想成真成為巴塞球員，更亮出證據來！
巴塞的官方Twitter與球迷分享一張圖片，上面是基斯坦臣8歲時作文，寫了4行丹麥文，內容是「我的夢想是成為職業足球員，為巴塞隆拿比賽」。有圖有真相，基斯坦臣證明自小夢想加盟巴塞並非客套話。
26歲的基斯坦臣周四（7日）出席歡迎儀式，巴塞會長拿樸達也有出席。基斯坦臣穿上球衣，親吻會徽，並說：「我很自豪，我夢想成真了。由小時候起，我已經寫了，我就想這樣。多謝大家令我達成夢想，我將會竭盡所能。」
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「在我8歲的時候，我已經將夢想寫在紙上，我寫了『為巴塞比賽』，所以我感到自豪，渴望上陣。」基斯坦臣願意接受競爭，並希望向老將碧基學習，他續說：「在巴塞有很大的競爭，但這是健康的。我可以在隊友身上學習更多。碧基在這裏效力很長時間，他是傳奇球員。」
「我的目標是踢上比賽，每個球員也這樣想的。有競爭是好事，可以令我進步，我會更加努力。我不想點名要跟誰競爭，因為隊中每位後衛都很優秀。」基斯坦臣今夏與車路士約滿，拒絕續約，以自由身轉投巴塞，簽約至2026年。
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