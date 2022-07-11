足球轉會｜普巴大減薪回歸祖雲達斯　再次披上10號球衣

意甲球會祖雲達斯宣布，簽入自由身舊將保羅普巴，雙方簽約4年。據英國傳媒披露，比起效力曼聯時的人工，29歲的普巴回歸祖記減薪超過五成。



祖雲達斯今日宣布，法國中場普巴回歸，他將再次穿上10號球衣。這次是普巴第2次加盟祖記，他在2012至2016年踢過祖記，助球隊連贏4季意甲冠軍。他說：「我回來了，我在這裏，迫不及待開季！我非常開心，很希望再次穿上祖記球衣比賽。」

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普巴在2016年以8900萬鎊離開祖記，回到出道球會曼聯，至今夏與曼聯約滿，拒絕續約，選擇回到祖記。上周五，普巴抵達都靈，上周六完成體測。消息指，普巴還拒絕了曼城的邀請，一心要投祖記。

普巴上次效力祖記時，也穿過10號球衣。（資料圖片/Getty Images）

為投祖記，普巴接受大幅減薪。英國《太陽報》稱，普巴在曼聯周薪29萬鎊，但如今只有13萬鎊，減薪幅度超過五成。