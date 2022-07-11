足球轉會｜普巴大減薪回歸祖雲達斯 再次披上10號球衣
撰文：顏銘輝
出版：更新：
意甲球會祖雲達斯宣布，簽入自由身舊將保羅普巴，雙方簽約4年。據英國傳媒披露，比起效力曼聯時的人工，29歲的普巴回歸祖記減薪超過五成。
祖雲達斯今日宣布，法國中場普巴回歸，他將再次穿上10號球衣。這次是普巴第2次加盟祖記，他在2012至2016年踢過祖記，助球隊連贏4季意甲冠軍。他說：「我回來了，我在這裏，迫不及待開季！我非常開心，很希望再次穿上祖記球衣比賽。」
+1
普巴在2016年以8900萬鎊離開祖記，回到出道球會曼聯，至今夏與曼聯約滿，拒絕續約，選擇回到祖記。上周五，普巴抵達都靈，上周六完成體測。消息指，普巴還拒絕了曼城的邀請，一心要投祖記。
為投祖記，普巴接受大幅減薪。英國《太陽報》稱，普巴在曼聯周薪29萬鎊，但如今只有13萬鎊，減薪幅度超過五成。
英超｜曼聯後防大讚坦赫格提升訓練水平 昔日二號人物被打入冷宮轉會情報｜迪莊向曼聯保證解決一問題後過檔 英媒列出兩後備人選英超｜英媒爆C朗有離心或早有預謀 曼聯潛在新兵有望澳洲登場足球熱話｜曼聯成普巴黑歷史？獲祖記球迷迎接 一見曼迷即變臉英超｜缺C朗曼聯照出發 抵泰展亞洲之行 坦赫格對麾下有讚無彈英超｜曼聯新主場球衣重推經典衣領設計 C朗盛傳離隊仍有份宣傳英超｜般奴費南迪斯如願改穿8號波衫 細數歷任曼聯8號球衣主人