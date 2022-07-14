游泳｜何詩蓓透露腳傷已無大礙　笑言首度拍廣告心情緊張

東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）上月因傷退出長池世錦賽所有賽事，她周四（14日）在記者會透露腳傷已無大礙，更稱很期待8月的香港錦標賽。



奪金大熱何詩蓓因腳傷未能如期出戰世錦賽，她返港完成隔離後已恢復訓練。她今日在廣告發布會上表示，雖然棄戰難免失落，惟為了長遠目標仍會選擇退賽休養。

她坦言：「始終是奧運後一年，不想給自己太大壓力，明白不會每一年都是好Amazing的一年，今年會專注訓練。」

何詩蓓在世錦賽返港後首度亮相，記者會上獲廣告商頒贈金牌。（葉詩敏攝）

Siobhan稱腳傷已康復，「基本上能如常訓練，雖然沒有比賽但不代表我沒有訓練，很期待8月的香港錦標賽，7月都沒有比過賽，好心急想快點比賽！」除了本地賽外，她還會為10月的游泳世界盃以及12月的短池世錦賽備戰。

這名奧運2銀得主說：「希望自己可以做得最好，沒有想太多要破世界紀錄，但相信我努力訓練便會有好成績。」

何詩蓓透露腳傷已無大礙，每天如常訓練。（葉詩敏攝）

Siobhan上月獲國際泳聯（FINA）選為新一屆運動員委員會成員，任期由今年至2026年。FINA近日宣布禁止12歲後變性泳手參加女子組賽事，並稱研究另設公開組予跨性別女泳手。Siobhan對此表示新委員成員沒有參與FINA的表決，或會在未來開會探討，「始終件事還好新，看看大家有沒有一個對全部人公平的方案，好多事情要考慮，探討如何讓大家一齊去比賽，因為都不想排除任何人。」

何詩蓓笑言第一次拍廣告有點緊張，幸只是游泳而不用演戲。（葉詩敏攝）

至於第一次拍廣告，Siobhan笑言有點緊張，幸而只是游水而不用演戲，「知道自己沒有拍戲的才能，好彩拍的內容是游水，只需游上游落，在自己的範疇。」

D1學界游泳在兩年空窗期後復賽，並將在下周回歸九龍公園，除了休養和訓練外，聖保祿中學畢業的Siobhan笑言也想抽空到場觀賽。