游泳｜何詩蓓透露腳傷已無大礙 笑言首度拍廣告心情緊張
撰文：葉詩敏
出版：更新：
東京奧運兩銀得主何詩蓓（Siobhan）上月因傷退出長池世錦賽所有賽事，她周四（14日）在記者會透露腳傷已無大礙，更稱很期待8月的香港錦標賽。
奪金大熱何詩蓓因腳傷未能如期出戰世錦賽，她返港完成隔離後已恢復訓練。她今日在廣告發布會上表示，雖然棄戰難免失落，惟為了長遠目標仍會選擇退賽休養。
她坦言：「始終是奧運後一年，不想給自己太大壓力，明白不會每一年都是好Amazing的一年，今年會專注訓練。」
Siobhan稱腳傷已康復，「基本上能如常訓練，雖然沒有比賽但不代表我沒有訓練，很期待8月的香港錦標賽，7月都沒有比過賽，好心急想快點比賽！」除了本地賽外，她還會為10月的游泳世界盃以及12月的短池世錦賽備戰。
這名奧運2銀得主說：「希望自己可以做得最好，沒有想太多要破世界紀錄，但相信我努力訓練便會有好成績。」
Siobhan上月獲國際泳聯（FINA）選為新一屆運動員委員會成員，任期由今年至2026年。FINA近日宣布禁止12歲後變性泳手參加女子組賽事，並稱研究另設公開組予跨性別女泳手。Siobhan對此表示新委員成員沒有參與FINA的表決，或會在未來開會探討，「始終件事還好新，看看大家有沒有一個對全部人公平的方案，好多事情要考慮，探討如何讓大家一齊去比賽，因為都不想排除任何人。」
至於第一次拍廣告，Siobhan笑言有點緊張，幸而只是游水而不用演戲，「知道自己沒有拍戲的才能，好彩拍的內容是游水，只需游上游落，在自己的範疇。」
D1學界游泳在兩年空窗期後復賽，並將在下周回歸九龍公園，除了休養和訓練外，聖保祿中學畢業的Siobhan笑言也想抽空到場觀賽。
I SWIM｜呂爵安第一集游50自時間快定慢？隊友竟慢過10歲何詩蓓【游泳】何詩蓓挑戰新任務 擔任國際泳聯委員會成員 為期4年長池世錦賽｜何詩蓓受腳傷困擾IG宣布退賽 「要懂得照顧好自己」長池世錦賽｜何詩蓓腳傷未癒退出200自 泳總：經教練團隊商議【游泳】何詩蓓或趕及世錦賽前傷癒 教練：她每一天都在訓練