【游泳】何詩蓓挑戰新任務　擔任國際泳聯委員會成員　為期4年

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）昨日獲國際泳聯（FINA）選為新一屆運動員委員會成員，任期由今年至2026年。



國際泳聯昨日召開新一期委員會議，並宣布新一屆運動員委員會內閣成員。香港游泳代表、東京奧運兩銀得主何詩蓓成為18名委員之一，任期為4年。

何詩蓓獲國際泳聯（FINA）選為新一屆運動員委員會成員。（Getty Images）

今屆FINA運動員委員會由20名現役或退役運動員組成，著名已退役的牙買加泳手阿金臣（Alia Atkinson）及里約奧運金牌得主、英國前跳水代表羅爾（Jack Laugher）分別為正副主席。