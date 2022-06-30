【游泳】何詩蓓挑戰新任務 擔任國際泳聯委員會成員 為期4年
撰文：楊宇翹
出版：更新：
香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）昨日獲國際泳聯（FINA）選為新一屆運動員委員會成員，任期由今年至2026年。
國際泳聯昨日召開新一期委員會議，並宣布新一屆運動員委員會內閣成員。香港游泳代表、東京奧運兩銀得主何詩蓓成為18名委員之一，任期為4年。
今屆FINA運動員委員會由20名現役或退役運動員組成，著名已退役的牙買加泳手阿金臣（Alia Atkinson）及里約奧運金牌得主、英國前跳水代表羅爾（Jack Laugher）分別為正副主席。
【游泳】何詩蓓或趕及世錦賽前傷癒 教練：她每一天都在訓練【游泳】港隊男飛魚何甄陶返美讀邊游 世錦賽自由泳蝶泳雙線出擊【游泳】日本泳隊公布杭州亞運名單 15歲中學生泳手成焦點人物【游泳】長池世錦賽公布賽程 何詩蓓6月一連四日再挑戰世界冠軍長池世錦賽｜港隊男子4x100米混合初賽止步 完賽後被取消資格長池世錦賽｜港隊今屆首紀錄誕生 男女4X100自接力逾2秒刷新港績長池世錦賽｜何詩蓓受腳傷困擾IG宣布退賽 「要懂得照顧好自己」長池世錦賽｜何詩蓓腳傷未癒退出200自 泳總：經教練團隊商議