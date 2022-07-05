跑步｜川內優輝戰黃金海岸初段受傷 帶傷慢跑竟4小時內完成
撰文：何偉畧
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澳洲黃金海岸馬拉松吸引各地選手參戰，挑戰好成績，結果男子組由日本選手包辦冠、亞軍。
曾是「市民跑手」的日本名將川內優輝亦有參戰，有着不一樣的全馬體驗。他賽後透露開賽早早受傷，只能慢跑完成賽事。雖然是生涯首次「Sub-4」，仍是不少平民跑手渴求的水平。
川內優輝足跡遍全球，是黃金海岸馬拉松的老朋友，2012年起連續8屆參賽。於13年奪冠。疫情稍緩，他重返黃金海岸，遇上阻礙。4月確診後首場馬拉松，跑出1682名，時間是3小時57分39秒。
這是川內的跑手生涯中唯一「Sub-4」。如果PB是個人最佳成績，這次自然是川內的「PW」（個人最差成績）。根據記錄，川內在首5K順利而出，位處領先跑手群，時間為15分14秒。可是，為時尚早，不幸受傷，「5公里左右路况崎嶇，左膝的筋腱和左大腿不妥，不能跑了」，賽後在社交媒體寫道。
雖然受傷，但川內沒有退出，「一邊行，一邊走」。痛楚伴隨上路，「移到別處，於是拍打腿部，希望幫助一下，提升速度」。川內盡力而為，事後形容只能以慢跑（jog）步速堅持下去，總算衝線了。雖然成績欠佳，但川內賽後向官方facebook表示「體驗了馬拉松的另一面」，「我今天得不到獎金和出場費，但獲取另一些重要東西。我感受到澳洲人和跑手的友善」。不過，他指膝部明顯不妥，須立即休養，決定不出戰下周在北海道的賽事。
是賽有多名日本跑手參戰，當中福田穰以2小時10分55秒奪冠，拋離隊友金子晃裕三分半。福田是雲集精英的NN跑隊首名亞裔成員，與「跑神」傑祖基等頂尖跑手份屬隊友。
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