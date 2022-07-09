【田徑】中國隊47人出征世錦賽　蘇炳添領軍今季首度亮相

世界田徑錦標賽今月15日起美國尤金舉行，中國隊共派出47人參賽，當中蘇炳添將在今季首度亮相。



田徑賽季展開，但中國百米飛人蘇炳添一直未見蹤影。他原先5月該在羅馬參加鑽石聯賽分站賽事，惟因簽證問題未能成行。其後在美國一場本地賽，又因病倒而棄戰，結果今季首戰將是世界錦標賽。

世界田徑錦標賽為蘇炳添今季首個賽事。（Getty Images）

世界田聯官網今日公布了參賽名單，中國隊有47人入圍世錦賽，由蘇炳添、鞏立姣、劉詩穎、劉虹和切陽什姐等名將領銜。名單如下：



男子：

100米：蘇炳添

200米：謝震業

馬拉松：董國建、彭建華、楊紹輝

110米欄：謝文駿

撐桿跳：黃博凱

跳遠：黃常洲、王嘉男

三級跳遠：方耀慶、吳瑞庭、朱亞明

20公里競步：崔利宏、牛文超、王凱華、張俊

35公里競步：賀相紅、許皓、扎西楊本

4x100米接力：陳冠鋒、鄧智艦、蘇炳添、湯星強、吳智強、謝震業

奧運選手鞏立姣將領軍。（Getty Images）

女子：

100米：葛曼棋、梁小靜

馬拉松：李芷萱、張德順

3000米障礙：許雙雙

400米欄：莫家蝶

跳高：陸佳雯

撐桿跳：李玲、牛春格、徐惠琴

鉛球：鞏立姣、宋佳媛、張林茹

鐵餅：馮彬

鏈球：李江燕、羅娜、趙杰

標槍：劉詩穎、呂會會

20公里競步：劉虹、馬振霞、切陽什姐、吳全明

35公里競步：李毛措、馬麗、切陽什姐、殷臘梅

4x100米接力：蔡燕婷、葛曼棋、李賀、梁小靜、林雨薇、韋永麗