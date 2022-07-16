英超季前賽｜卡尼建功 拿傑迪錫妙射破網 熱刺西維爾握手言和
撰文：趙子晉
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熱刺轉赴韓國水原，與西維爾上演另一場熱身賽，
熱刺早前在首爾與韓職明星隊合演入球騷，其後轉往水原，與西維爾交手。主帥干地今仗派出強陣應戰，前場孖寶哈利卡尼與孫興慜正選披甲，夥拍李察利臣攻堅。西維爾方面，拿傑迪錫先列後備，熱刺舊將拉美拿則正選上陣。
上半場中段，哈利卡尼禁區外妙射建功，可惜越位在先食詐糊。西維爾亦有到肉埋門，倒戈的拉美拿禁區頂左腳熨射，皮球剛好穿過人群，洛里斯沒有反應，幸好中柱彈出，兩軍半場互無紀錄。
換邊初段，熱刺即開紀錄，孫興慜引球中路突破，試圖以「施丹轉身」擺脫對手惟不果倒地，隨即加多腳傳給前方的卡尼，左腳近射建功，下半場5分鐘先開紀錄。西維爾其後還以顏色，後備入替的拿傑迪錫接應隊友回傳，第一時間勁射，洛里斯飛到盡依然鞭長莫及，64分鐘追成1：1平手。
哈利卡尼及孫興慜下半場中段雙雙換出，最終兩軍再無改寫紀錄，打成1：1平手握手言和。
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