英超季前賽｜利物浦傷兵多開季或缺祖達　友賽贏水晶宮兩球仍擔憂

利物浦周五晚在新加坡與水晶宮友賽，以兩球淨勝對手。惟「紅軍」領隊高普賽後表示「頭痕」，皆因未開季已傷兵滿營，繼門將艾利臣比加在日前練習受傷後，阿歷士張伯倫比賽中途因傷被換走，前鋒迪亞高祖達更大腿舊患復發，開季都未必能趕及復出。



利物浦今場再添傷兵，阿歷士張伯倫半場前大腿受傷倒地示意需要換人，高普賽後表示：「情況令人失望，阿歷士訓練時表現好好，不過那是他老問題，今次係肌肉問題，情況未算最壞，不過我不知他需缺陣多久，但肯定有他在能夠幫助球隊。」

阿歷士張伯倫半場前大腿受傷倒地示意需要換人。（Getty Images）

張伯倫受傷後，球迷擔心球隊中場兵源，尤其利物浦已表明今夏增兵工作已完成。除張伯倫外，紅軍未開季已有多名傷兵，祖高美斯因為預防性質缺陣水晶宮賽事，門將艾利臣比加則於操練時受傷，今仗由阿祖安把關。

迪亞高祖達近日舊患復發，或缺席開季比賽。（Getty Images）

最令球迷擔心是前鋒迪亞高祖達，上月代表葡萄牙踢歐國聯時大腿已受傷，近日經紅軍軍醫檢查後發現舊患復發，高普表示：「艾利臣應該很快會復出，但缺練每一日都係好大損失；祖達傷患同之前係同一個位置，情況不太樂觀。」

紅軍門將艾利臣比加操練時受傷。（Getty Images）

說回今場友賽，利物浦上仗在泰國吞曼聯4蛋後，今仗面對水晶宮表現回勇，12分鐘就由佐敦軒達臣接應艾利略傳中撞射先開紀錄；下半場換入穆罕默德沙拿與新兵達雲紐尼斯等主力，沙拿入替不足兩分鐘已建功，紅軍之後控制戰局，但未能增添紀錄，最終贏2：0。

利物浦在新加坡進行熱身賽擊敗水晶宮。（Getty Images）

利物浦之後尚有兩場熱身賽，分別對RB萊比錫和薩爾斯堡，至7月31日就會與曼城爭奪社區盾，展開新球季賽事，高普表示：「艾利臣應有機會趕及對曼城，但祖達就肯定缺陣；球季非常漫長，球會要特別謹慎處理。」