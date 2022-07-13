英超季前賽｜熱刺與韓職明星隊合轟9球 孫興慜卡尼各入兩粒
撰文：陳智深
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英超球隊熱刺今季銳意大展拳腳，季前簽入數將。該支北倫敦球隊近日出訪韓國，周三（13日）晚上與韓國K-League明星隊友賽，雖然天氣炎熱但仍不欺場，最終與韓聯明星隊合演入球騷，以6：3擊敗主隊。
熱刺今場派出新加盟的前鋒李察利臣任正選，夥拍盧卡斯摩拉。至於一對正選組合哈利卡尼和主場「寵兒」孫興慜則先列後備。上半場，熱刺獲得較多進攻機會，然而一次禁區內流暢配合後艾馬遜錯失射空門機會。隨後達雲臣山齊士在禁區內碰跌對手效力金泉尚武球員曹圭成，但球證沒有表示。
至30分鐘，艾歷迪亞射入世界波先開紀錄；上半場補時階段，曹圭成為明星隊頭槌破門追平，雙方以1：1比數返回更衣室。
換邊後，雙方開始對攻，貫徹友賽意義。下半場始入替的卡尼甫登場就逼得對手擺烏龍，不過4分鐘後就由FC水原的前鋒韋迪維積克（Lars Veldwijk）幫助明星隊再度追平。
隨後卡尼射入另一世界波破網，接着雙方開始上演「今夜不設防」，明星隊蔚山現代的日本借將天野純犯手球、由孫興慜主罰12碼破門，不過來自橫演水手的天野純隨後也將功補過轟入世界波。
戰至73分鐘，孫興慜迫得對手領紅牌，並在禁區邊緣獲得罰球，哈利卡尼主射省中人彈入梅開二度，孫興慜最後時刻也第二度建勁，最終韓職明星隊以3：6不敵客軍熱刺。
有球迷非常滿意今場比賽雙方演出，指今場是一場「教材級別」的友誼賽，有齊大比數、擺烏龍、向對手助攻、手球輸12碼、12碼入球、罰球直入、紅牌、世界波等等好睇的足球元素。
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