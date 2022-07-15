英超季前賽｜曼聯連續兩場大勝挫墨爾本勝利　隊長馬古尼復任正選

曼聯今（15日）晚在澳洲出戰第二場季前熱身賽，面對澳職球隊墨爾本勝利，以4：1勝出。



曼聯隊長哈利馬古尼復任正選，夥拍域陀連迪路夫扼守中路，而湯希頓就頂替迪基亞把關。不過，他們鎮守的後防在5分鐘失守，勝利右路邊線放直線，賓科拿美避開連迪路夫長驅直進，再傳中予伊高路美迪斯射入，馬古尼也來遲一步，勝利領先1：0。

伊高路美迪斯快馬古尼一步射入。（Getty Images）

曼聯踢到上半場中段漸上力，愈來愈多攻勢。17分鐘，般奴費南迪斯右路傳中門前，麥湯米尼近門一射，省中對方球員出底線。22分鐘，再次類近的右路組織，般奴禁區頂放高波到右路，達洛治傳入中路，近柱的麥湯米尼射門被擋出界。25分鐘，般奴的射門被撲出。跟住，查頓辛祖及費特都有起腳機會，但都被勝利的球員擋出。

馬迪爾完半場前建功，幫曼聯反先2：1。（Getty Images）

43分鐘，曼聯追平，入球略帶運氣，勝利球員解圍不遠，落在麥湯米尼腳下，這位蘇格蘭中場遠射省中對方球員，改變方向，笠過門將入網。上半場補時1分鐘，曼聯終於利用右路製造入球，達洛治壓落底線傳中，艾蘭加在前柱不知想控還是想射，但最後變成二傳助攻，後柱的安東尼馬迪爾射入，幫曼聯半場領先2：1。

如同上場大勝利物浦4：0的做法，曼聯在半場大換人，除門將湯希頓外，各位置都換上副選或小將，例如拉舒福特、艾歷拜利及雲迪碧克。下半場戰情較沉悶，直至78分鐘，拜利從後場引球推進，再放直線，傳予拉舒福特射成3：1。

拜利下半場入替後，有兩腳失誤令人膽戰心驚，但他送上妙傳，助攻拉舒福特。（Getty mages）

87分鐘，本周才加盟勝利的前曼聯翼鋒拿尼後備入場。90分鐘，曼聯右翼鍾達希憑速度突破，壓過對方後衛傳中，門前的勝利球員撞入自己龍門擺烏龍，曼聯贏到4：1完場。在新帥坦赫格執教下，曼聯季前賽兩連勝，下場會友賽水晶宮。