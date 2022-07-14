英超季前賽｜孫興慜返韓獻技不欺場 後備入替梅開二度多得對手
撰文：趙子晉
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孫興慜在韓國鄉親父老面前，首度以熱刺球員身份獻技，即使「孫仔」下半場後備入替，在韓職明星隊的「鼎力相助」下梅開二度。孫興慜不時返韓代表國家隊出戰，披上白色球衣落場，別有一番感覺。
孫興慜領熱刺前往家鄉韓國，在首爾世界盃球場與韓職明星隊上演熱身賽。這名韓國國寶級球星首度以熱刺球員身份返韓作賽，門票僅25分鐘搶購一空。
孫興慜與哈利卡尼今仗先列後備，並先後在換邊後入替，即使熱刺在酷熱天氣下作賽，依然沒有欺場，這對熱刺孖寶各自梅開二度，結果熱刺以6：3擊敗韓職明星隊。
難得返韓，孫興慜豈能失威，一眾韓職明星隊的球員十分「識做」，一盡地主之誼。橫濱水手外借至蔚山現代的日本球員天野純，在禁區內猶如門將般，雙手在身前控球，球證當然看到如此明顯的手球，立即吹罰12碼，這名日本球員更一臉無辜，孫興慜操刀中鵠，先開紀錄。
完場前，韓職明星隊中堅再有犯錯，自己禁區面對面交失，剛好被孫興慜截得皮球，他冷靜地扣過守衛及門將起腳，為熱刺埋齋，並再次做出影相的招牌慶祝動作。
孫興慜對首爾世界盃球場當然不陌生，今次有別以往，穿上白色的熱刺球衣，而非紅色的韓國球衣，他賽後坦言別有一番感覺，「以往為韓國隊出戰時，看台是一片紅海，今天卻是一片白色，感覺有點不一樣，但氣氛依然超正，或許這是最後一次穿上熱刺球衣在這球場取得入球。」
熱刺其後轉往水原，周六（16日）與西甲的西維爾合演另一場熱身賽。
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