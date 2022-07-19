羽生結弦退役｜奧運官方出PO致敬傳奇 兩分鐘短片回顧3屆冬奧
撰文：顏銘輝
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羽生結弦今日（19日）宣布退役，結束競技體育生涯，不再參加比賽，並將轉為一位花式溜冰表演的職業選手。國際奧委會透過奧運的官方社交網站，向羽生結弦這位花式溜冰傳奇運動員致敬，並附上一段兩分鐘的影片，匯集他在3屆奧運的精彩表現。
27歲日本花式溜冰運動員羽生結弦今日（19日）開記者會，宣布不再參加競技賽事，結束12年成人比賽生涯。奧運的官方Twitter隨後連發兩帖，向這位兩屆冬奧金牌得主致敬。奧運以「所有美好的事物都會終結」去形容羽生結弦退役，並引用他在記者會上的一句話：「現在我可以用另一些方式，將花式溜冰帶到不同的地方。」
Double Olympic champion. Double world champion. A legend of the sport.— The Olympic Games (@Olympics) July 19, 2022
Thank you, Hanyu Yuzuru. ❤️#羽生結弦 pic.twitter.com/6kOVULBcaJ
不久，奧運再在Twitter發布一段長約2分鐘的影片，入面是羽生結弦參加2014索契、2018平昌及2022北京3屆冬奧的比賽片段；並留言指羽生結弦是兩屆奧運及世錦賽冠軍，乃是這項運動的傳奇，「謝謝你，羽生結弦」。
羽生結弦在2014年首次參加冬奧，贏得男子花式溜冰冠軍，成為首位贏得這項冠軍的亞洲運動員。在2018年，他成功衛冕，成為66年來首個衛冕男子花式溜冰奧運金牌的選手。在2022年，雖然他只能以第4名完成，但他成為首位在正式比賽挑戰高難度動作4A的選手。
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