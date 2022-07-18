花式溜冰｜羽生結弦「決意表明」　明召開記者會親身交代去向

兩屆冬奧花式溜冰得主、日本「冰王子」羽生結弦在北京冬奧挑戰歷史大技後，去或留將有定案。其經理人公司今天（18日）公布，羽生將於明天下午有公開交代。

羽生的經理人公司公布，羽生明天下午在東京都內舉行「決意表明」記者會，明確交代今後去向。



羽生在北京冬奧挑戰極高難度的「4A」（阿克塞爾四周半跳），雖然著冰時跌倒，但仍獲評為完成動作，成為史上首個正式比賽完成的4A。羽生賽後透露當時負傷，注射多劑止痛針上陣。

27歲的羽生在奧運後一直未有交代會否退役，縱然近月參與國內多場冰上匯演，日本溜冰聯盟又把他列為本賽季強化選手，但他一直未有表明去向。突然召開記者會，是否退役，惹人關注。