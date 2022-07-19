羽生結弦宣布退出比賽　轉為職業選手「跟自己比拼」｜花式溜冰

日本「冰王子」羽生結弦宣布退出比賽，追逐自己的花式溜冰。

羽生結弦，今午（19日）在東京召開記者會，親自宣布退下，轉為職業選手。北京冬奧的「4A」挑戰，成為冰王子的比賽告別作。不過，他明言會繼續挑戰4A。



羽生在記者會感謝外界，包括傳媒與支持者的擁護，「得到大家的支持和打氣，在花式溜冰中奮鬥，真的很幸福」。他接着表示轉為職業溜冰手，「今後將以職業運動員身分，繼續花式溜冰」，「今後將不能再跟其他花式溜冰好手比拼，但可以認清自己，包括自身弱點。正如過去的自己，繼續戰鬥下去」。

羽生續指「退下來不感可惜，而且充滿希望。今後我會繼續努力，範圍不再限於比賽。可以嘗試不同的方法，檢視自己的花式溜冰，思考更多可能」。

羽生在記者會一臉歡顏。（Twitter/體育報知ICELINK）

平昌冬奧後萌退役念頭 北京冬奧實行

他強調不會停下，繼續向夢想進發，繼續挑戰4A，「我覺得在比賽失手也沒壞，追求理想中的花式溜冰，是否在比賽中也可以」。他說早於平昌冬奧衛冕後，已經思考退役的問題，「之後每場比賽完結，都思考何時轉為職業選手」。

北京冬奧，羽生達成史上正式比賽首次4A，「回來後治療腳傷，愈來愈覺得沒必要一直留在這個地方。我更希望把自己努力的成果，在別的舞台確切傳遞給大家」。他強調奧運大舞台，有如一個地方，照亮他追夢的身影。同時，退出比賽不代表放鬆，「以後的活動都會全力以赴，抱着緊張感應付每次花式溜冰，全力而為，全神貫注」。

傳創立冰上滙演 北京冬奧完成4A

記者會開始前，日本傳媒引述消息人士指羽生將會轉為職業花式溜冰選手。這代表他不會參加比賽，轉為參與冰上匯演。羽生有意創作自己的冰上匯演，擔任團長。

羽生結弦現年27歲，無疑是花式溜冰史上最偉大運動員之一。他連奪索契及平昌冬奧個人金牌，在本年初北京冬奧前表明挑戰目標，要在正式比賽完成極高難度的「4A」（quad axel、阿克塞爾四周半跳）。

羽生結弦在北京冬奧自由滑，開場挑戰四周半跳。（美聯社／資料圖片）

帶傷上陣的羽生在短節目失誤而分數大為落後，在自由滑的第一個轉體動作挑戰「4A」，著冰時跌倒，最後總成績追至第4。雖然失落獎牌，但裁判評定羽生完成「4A」但旋轉不足，仍是史上首人在正式比賽完成「4A」。負傷上陣，不計較成績，羽生的挑戰精神令外界感動。

已是花式溜冰老將，羽生在冬奧後表示要時間考慮去向。他近月在日本的一些冰上匯演登場，面對傳媒追問是否退役，一直未有直接回應。