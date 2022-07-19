羽生結弦感情世界極神秘　舊隊友爆理想型　「月野兔」為他轉教練

日本「冰王子」羽生結弦宣布從前線退下來，他的溜冰技藝超群，配合文質彬彬外型，迷倒全球不同年齡層女士。然而出道多年以來，他一直沒有透露任何有關感情方面的事宜，亦從未公開另一半身份，神秘程度更勝一眾明星偶像。

從來只有他被美女青睞的消息，唯一例外，已經要數到舊隊友織田信義大爆羽生的「理想型」女友。



羽生結弦的感情世界十分神秘。（Getty Images）

花式溜冰選手羽生結弦是日本國民偶像，他一直未有公開感情生活，令人更想知道答案。他本人注重私隱，從未回應感情方面問題。不過2018年他的舊隊友、日本戰國時代猛將織田信長的第18代後裔織田信義在電視節目中透露，「冰王子」喜愛的女性類型原來是當紅演員新垣結衣。

日本女星新垣結衣是羽生結弦的「理想型」女友。（網上圖片）

2016年，羽生結弦曾被指跟高中同學訂婚，但消息至今未被證實。織田信義是前日本花式溜冰代表，退役後任評述時在節目指出，「羽生的腦海中大部分都被溜冰佔據」。

當主持問到愛情相關問題，織田信義說︰「我們有討論過喜歡的女性類型，他喜歡新垣結衣，我也一樣。因此看《逃避可恥但有用》時會互相交流，並約好下次見面時一起跳《戀》dance。」

新垣結衣是日本以至全球不少男士心目中的女神，較羽生結弦年長6年，2021年5月19日宣布與演員星野源結婚時，令大批男士感到心碎，不知羽生是否其中一員。

羽生結弦與梅德韋傑娃。（網上圖片）

迷倒俄羅斯美少女

另一半身份無從得知，不過俄羅斯著名的「美少女冰團」之中，盛傳不少成員也拜倒羽生的溜冰戰衣之下。有「俄版月野兔」之稱的梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva），2018年離開跟隨多年的教練杜比列莎（Eteri Georgievna Tutberidze）懷抱，改投羽生結弦的加拿大教練奧利沙（Brian Orser）門下，當時有傳女方情傾羽生結弦。

日本傳媒傳出二人相戀之說，日本雜誌《FRIDAY》指出梅德韋傑娃為了羽生，特意到加拿大多倫多。這次緋聞令羽生結弦罕有主動在訪問中澄清︰「近日聽到莫名其妙的傳聞，令我震驚。我想可能是有世上另一個羽生結弦。」他否認與梅德韋傑娃的戀情，傳聞最終亦不了了之。

另一美少女邂逅冰王子

梅德韋傑娃的生涯受傷患影響，只得22歲的她去年12月宣布退役。「月野兔」的同門師妹托路索娃（Alexandra Trusova），同樣對這位日本冰王子十分傾慕，曾在Instagram上載二人合照，訪問談起羽生時更一臉腼腆，她曾在練習時主動提出跟對方一起練四周後外點冰跳，「第一次時我們都失手了，第二次我倆都做得很好。」

2019年大獎賽加拿大分站是托路索娃升上成人組後首個大賽，羽生結弦在賽後派對大讚小妮子是個特別的選手，逗得她十分開心，於是她大膽提出跟對方一起練習，獲羽生一口答應。

羽生結弦北京冬奧英姿：

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當時托路索娃只是個15歲女孩，很可能只當羽生是偶像，如今18歲的她已是美少女一名，近日顯然在蜜運中，經常上載與男友合照。

她的另一半不是羽生，而是跟她同年的俄羅斯溜冰選手康德拉狄克（Mark Kondratiuk），此子來頭不小，先在2022歐洲花式溜冰錦標賽獲得個人賽金牌，同時是俄羅斯在2022北京冬奧花式溜冰團體賽金牌成員之一。小妮子也已公開男友身份，全世界仍不知道27歲的羽生結弦另一半是誰。