羽生結弦追求溜冰最高境界多於獎牌　他還有個未圓「4A」夢

日本「冰王子」羽生結弦今日（19日）下午召開記者會，交代未來去向。他的選手生涯早已贏盡大賽錦標，比起冠軍和獎牌，他追求的是溜冰更高境界。

為花式溜冰苦心孤詣，連論文研究題目也是如何提升選手溜冰表現，窮大半生精力鑽研這項心愛運動，27歲的他卻尚餘一個未圓夢想——從未有選手在正式比賽中完美做到、傳說中阿克塞爾四周半跳（Quad Axel，又稱4A）。



羽生結弦在北京冬奧挑戰4A，但未算成功。（Getty Images）

北京冬奧花式溜冰男子個人賽，羽生在自由滑項目挑戰史上首次正式比賽四周半跳，可惜着地不穩而跌倒。他在完成後一度在總成績領先，最終不敵美國勁敵陳巍及兩名同胞，得第4。

羽生結弦在短節目因起跳時踩中凹洞，出現大失誤而僅排第8。來到自由滑，羽生排在第 17人出場，以生涯中難度最高一組動作應戰，當中第一個跳躍動作阿克塞爾四周半跳（Quad Axel），從未有人在正式比賽中完成。

阿克塞爾跳又稱一周半跳，本身已是花式溜冰6組跳躍動作中，難度最高的一種起跳方式。其他5種跳，運動員都是背向前溜起跳，著地後繼續背向前溜。一周半跳則是面向前溜起跳，著地後背向前溜。

已是兩屆奧運冠軍的羽生結弦，向最高難度挑戰。

🥇🥇🥇北京冬奧戰况🥇🥇🥇

羽生結弦開場挑戰阿克塞爾四周半跳。（美聯社）

羽生選取大河劇《天與地》（天と地と）的主題曲，開始演出。最高難度的四周半跳，羽生轉體不足，且着冰時間稍遲，順勢跌倒，着冰失敗。

接下來的後內四周跳（quad Salchow），亦告着冰失敗。可幸，一向以動作質量高見稱的羽生，接下來的三周半跳接後外點冰兩周跳等，都穩穩完成。

羽生結弦四周半跳後着地跌倒，接下來的後內四周跳亦跌倒。（Getty Images）

完成動作，羽生深深向冰場四周鞠躬致敬，離開冰場後不住向教練等道謝。他整套動作被扣兩分，共獲188.06分，合計283.21分，在餘下7位選手之際升上榜首。直到尾三出場的隊友，去屆銀牌得主宇野昌磨，才超越羽生。

羽生稱已盡最大努力，遺憾出錯。（美聯社）

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尾二出場的鍵山優真發揮不俗，升上第一；最終出場的美國代表、世界冠軍陳巍表現無懈可擊，以絕對優勢壓過日本三人，奪得金牌。

羽生衛冕失敗，亦未能奪得獎牌，以第4名完成賽事。羽生賽後稱為了圓夢，已付出最大努力，「已經盡力，不能更努力了。或許這份努力，未必有回報。今天已施展渾身解數，感覺良好」。

去年12月全日本賽，羽生首次嘗試，因為雙腳着冰而不獲認證，自此調整動作。今回為了完成，須加快轉體速度，身體負擔增加。他自評今次四周半跳，明顯較上次好，「可是仍差一點點」。

羽生在勁敵陳巍完成後，正式失落獎牌。（美聯社）

比起三連霸，四周半跳的意義，或許更大。去年12月全日本賽，羽生取得北京冬奧資格，四周半跳代號「4A」掛在口邊：「從小已有的夢想，現在是具體目標了。為了延續這個夢，再一次努力，比起上屆及前屆奧運，希望以更強大的模樣迎接今回。」

羽生自少視四周半跳為夢想，希望在生涯中正式完成。據奧運官網公布的分表，羽生的四周半跳獲官方確認成立，屬史上首次，但被評為回轉不足而扣分。今天賽後，羽生這樣說：「當然明白要贏，就不能出錯。不過，如此說來，前半出現的兩個失誤，好像恰巧符合了《天與地》這故事的意思呢」。

《天與地》講述日本戰國大名上杉謙信的一生，羽生曾在訪問中稱，他看花式溜冰，跟上杉謙信的人生觀有點相似，「比賽帶來成功感，會享受超越自我的過程中引發的苦楚」。

羽生兩名隊友鍵山優真（左）、宇野昌磨（右）分別得銀、銅牌，美國的陳巍奪金（中）（Getty Images）

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