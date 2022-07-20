劍擊世錦賽｜方凱申最遙遠一步　從迷惘到相信　只想為重劍留足跡

世上最遙遠的距離，就是獎牌前的這一步。

香港男子重劍選手方凱申昨晚在世界錦標賽8強憾負1分，他說，好想為自己、為重劍留下少許足跡，好想、好想。

然而，結局卻不完美。

8強止步是鐵一般的事實，但在比賽最後一刻，依然堅持並追到13：14，也是確確實實發生過。

聽着方凱申訴說如何走過這一季，從迷惘到相信，其實，足跡早已留下。



方凱申力戰下負於烏克蘭劍手，離獎牌差一步。（FIE）

昨晚的世錦賽，方凱申為香港人帶來一次小高潮。晉級4強就必定穩袋獎牌，可惜凱申在獎牌之前輸1分，以13：14不敵東京奧運銅牌、烏克蘭的尼斯連，他形容：「這一步是最遙遠的距離。」

方凱申輸1分 8強止步創生涯最佳 距獎牌只差一步｜劍擊世錦賽

競技世界成王敗寇，但在遺忘一個沒有獎牌的運動員之前，值得聽聽他的故事。29歲的他贏過全運會銅牌，又是亞錦賽季軍得主，但一路走來總是跌跌碰碰，有時是客觀環境使然，有時是主觀心態影響，尤其這個賽季，他過得特別艱苦。

「今個賽季很複雜，由一月開始一直在外訓練，我以為自己可以處理長達五個的海外集訓，但原來非常困難。之前我一年半沒有比賽，一來就是多哈大獎賽，當時殺入32強，算是意外驚喜，但我覺得自己不夠信心，很需要比賽的成績和教練的提點。

之後俄羅斯站，浮浮沉沉，似乎找不到實際方向改善自己，令自己可以穩定地從小組賽晉級正賽。打完匈牙利站轉往法國訓練，那是打得最好的一段時間，訓練有系統，我覺得自己練到打到發揮到。

但離開法國之後，我開始homesick，真的想家了、想念香港了，可能是一直在外訓練和比賽，未曾停下來，我覺得透不過氣，之後的比賽愈打愈欠集中力，心態上找不到平衡點，有時甚至是比賽前一晚，我好想好想返香港，不想再打比賽。

方凱申在社交網站上表示，沒有想過自己可以打入前8名，他真的很渴望更進一步贏得獎牌。他感謝所有支持者，表示會保持心中那團火。（FIE）

終於在6月的亞錦賽，我在個人賽輸得慘不忍睹，連小組都出不到線。即使打團體賽時自覺反正nothing to lose，不如放手一搏，終於又打得不錯，但這個亞錦已經令我覺得，我是個一文不值的劍手。坦白說，我真的想過自己已到盡頭，如果退役不打劍，我會做什麼？

幸運的是，當時亞錦團體那種豁出去的感覺，令我找到合適的打法，今次世錦就是靠這種感覺去打。我體會到，只要掌握到強項的話，一定要放手做，不要扣住扣住。後段的比賽，即使不太集中都好，我跟自己說，不理了，盡做，放手去打吧！」

就這樣，方凱申在今屆世錦賽打出漂亮一仗。跟一步之隔的獎牌欠缺什麼，凱申坦言「我都好努力，不過我唔知」，但當他斬釘截鐵說世錦作為今個賽季最後一場賽事，8強的成績令他拾回不少信心，與獎牌之間欠缺的一點點，時間總會給你答案，只要，你懂得相信自己、擁抱自己。

凡事走過，必留足跡，獎牌之外，是一個經歷迷惘再學會相信的故事。今天，就請香港人記住這個名字：方凱申，香港男子重劍選手，2022年世錦賽，勇闖8強。