【英超】曼聯馬古尼交足貨照被「柴台」　雲達碧克開腔撐隊長

曼聯隊長馬古尼（Harry Maguire）為球迷針對對象而非新鮮事，惟在日前曼聯3：1擊敗水晶宮的熱身賽，表現不俗的他繼續被「柴台」，隊友雲達碧克 （Donny van de Beek）其後表示相當不解。



上季糟糕的防守表現，在球迷心目中「馬古尼」一名有如與笑話劃上等號，莫說是有激進分子揚言恐嚇，只要有馬古尼出現的賽事，席上球迷亦會以笑聲及噓聲奚落。

在馬古尼曼聯以3：1擊敗水晶宮賽事，賽中表現不俗的馬古尼屢次被噓。（Getty Images）

在周二（19日）於澳洲開打的熱身賽，曼聯以3：1擊敗水晶宮，取得3場熱身賽全勝的佳績，而隊長馬古尼賽中表現不俗。不過球迷似乎繼續質疑他的能力，馬古尼屢次被噓，面對此境況隊友雲達碧克賽後忍不住開腔支持隊長。

雲達碧克表示馬古尼表現很不錯，他不解球迷何解送上噓聲。（Getty Images）

雲達碧克表示，在他而言，馬古尼表現很不錯：「我不知道發生了甚麼事，但看過今日的比賽，我覺得他踢得很好；他是很進取，且願意持球，顯示出他有很大的個性，所以我對他今日的表現是正面的。」