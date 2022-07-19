英超︱坦赫格：「曼聯份工不易做，但我確信自己做得到」

今個夏天，在英國足球壇被談論得最多的名字大概不是C朗拿度或夏蘭特，而是坦赫格。這位曼聯新帥甫加盟一舉一動已被放進顯微鏡。上任兩個月，他終於趁季前熱身賽的空檔，在澳洲接受英國各大傳媒連番「審問」。

曼聯領隊問題天天都多，他直言「這份工唔易做」，同時自信能夠勝任，面對一個又一個高難度問題，也輕鬆逐一拆解。



坦赫格直言曼聯領隊這份工作並不易做。（Getty Images）

為何摩連奴、雲戈爾唔得，你得？

坦赫格有名是嚴帥，不少英國傳媒拿他跟曼聯傳奇領隊費格遜爵士相提並論，他跟《每日郵報》記者CHRIS WHEELER談到更衣室紀律時，提及費Sir治軍有名的「吹風機」（hairdryer），笑稱：「我並不需要吹風機呢！」

CHRIS WHEELER趁機追問，連兩大名帥雲戈爾和摩連奴也未能在曼聯成功，「你如何認為自己可以做到？」坦赫格回應，「我必須說，我有強大信念。這是一項重大挑戰，不過到目前為止，所到每一處我都能令球隊發揮最大潛能。我知道，這個計劃是最困難的一個，我知道這不易一份容易的工作，但我來到這裏，確信自己有能力做得到。」

兩場季前熱身賽，坦赫格領軍的曼聯表現耳目一新。（Getty Images）

定下新球季目標 既要風格也要成績

對於執教首季目標，他醒目地沒有提及利物浦或曼城，「首個目標是要贏得每場比賽，在曼聯，我們的要求必須如此。」

初步跡象看來不錯，兩場季前熱身賽，曼聯4：0大勝利物浦，繼而4：1擊敗墨爾本勝利，球員體能和狀態明顯較上季提升，眾將對新訓練方式有讚無彈，坦Sir指出體能以外，他同時希望球隊踢出既定風格，「我們會盡可能踢主動和進攻足球，也希望有好表現，不過即使踢得不好，仍然想贏波。」

「我有策略，這是個過程，一切需要時間。」他明白任務艱鉅不止要求高，還要快：「我們要確保一開始已是一支勝利球隊。」做曼聯領隊，有理念和能力並不足夠，更要當上「拆彈專家」，解決每天推陳出新的問題，例如是：要求離隊的王牌前鋒C朗拿度。

C朗拿度遲遲未歸隊，坦赫格被追問下仍滴水不漏。（Getty Images）

冷淡回應C朗問題

每間訪問他的傳媒，都提到C朗要求離隊的問題，他的回應是：「我已接獲通知，他也有權續約多一年。我已定下要求，想打某種踢法，一名頂級球員能作貢獻，而C朗拿度絕對是陣中一位頂級球員。」

《衛報》記者Jamie Jackson連番追問C朗事宜，他問坦Sir這段期間有沒有跟對方聯絡，再次獲得冷淡回覆：「跟上星期在泰國一樣，沒有改變。」C朗沒有參與季前熱身賽，如何追上進度？「他有在訓練。我們都知道C朗是頂級專業球員，他一定會狀態十足，這是我最不需要擔心的。」37歲的他，能每周踢坦赫格式迫搶足球嗎？「基斯坦奴有能力做到，他的生涯已證明一切。」C朗會不會返回曼聯仍是未知數，坦赫格的回應滴水不漏，相當難得。

坦赫格稱基斯甸艾歷臣可為曼聯帶來創造力。（Getty Images）

點評兩大新兵

比起C朗問題問一句答一句，他更願意談及陣中兩大新兵艾歷臣和馬天尼斯。他跟Sky Sports記者Melissa Reddy提到，「艾歷臣是個經驗豐富的球員，曾在荷蘭、意大利和英格蘭效力，漫長生涯再加上丹麥國家隊多頂喼帽，我想整個英超聯賽也知道他的能力所在，能為球隊帶來的貢獻，我會說那叫做創造力。」

「馬天尼斯是另一類別球員，他是個戰士，帶來侵略性，同時能夠踢足球，擁有純熟左腳。這正是球隊平衡所需要的，有創造力的球員以及能夠防守的球員。」提到防守，坦Sir說，「防守方面我們想更主動，踢出最高強度防守。距離開季尚有3星期，我們仍在這方面努力。」

曼聯收購迪莊陷膠着。（Getty Images）

收購迪莊保持平常心

連同左閘馬拉西亞，曼聯今夏已收購三員新兵，可是頭號目標法蘭基迪莊始的交易終已能完成。曼聯已跟巴塞達成7200萬英鎊轉會費協議，他希望交易可盡早落實，與此同時，也坦言要面對足球世界的現實，「季前訓練最理想和最完美的情況，就是全隊完陣備戰，但很多時這並非足球界的現實，因此我會正視現實，實事求事。」

轉會市場有時猶如鏡花水月，看似捉得到，卻又捉不緊，最終落得一場空。看來坦赫格已做好未能收購迪莊的準備，坊間也盛傳曼聯已在物色替代人選。