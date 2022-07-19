英超季前賽｜曼聯踢出細膩組織三叉戟各建一功　輕取水晶宮3連勝

曼聯第3場季前熱身賽，今日（19日）傍晚在墨爾本對水晶宮，靠安東尼馬迪爾、拉舒福特及查頓辛祖各建一功，以3：1取勝，季前賽3連捷。



坦赫格帶領曼聯出戰第3場季前賽。（Getty Images）

曼聯排出4-3-3陣式，新兵杜維爾馬拉西亞打正選，與哈利馬古尼、域陀連迪路夫及達洛治打4人後防，費特、麥湯米尼及般奴費南迪斯打中場，拉舒福特與安東尼馬迪爾及查頓辛祖攻堅。

曼聯甫開波便採取主動，10分鐘就差點開紀錄，費特妙傳禁區內，馬迪爾突破越位，單刀埋門，被水晶宮門將畢蘭特單手擋出。畢蘭特在這個撲救時手部受傷，要退下火線。

水晶宮正選門將畢蘭特手部受傷，退下火線。（Getty Images）

18分鐘，馬拉西亞轉方向，達洛治左腳傳中，馬迪爾遠柱走位，門前接應，心口一控射入，曼聯領先1：0。馬迪爾上季被外借到西維爾，今季回到曼聯，腳風很順，連續3場季前賽都有入球。

馬迪爾門前射入，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

21分鐘，水晶宮新兵艾比奧維右路發難，吸入中路，力壓馬拉西亞，起左腳射近柱，迪基亞落地撲出。艾比奧維今夏約滿打比郡，曾獲曼聯招手，但他選擇了水晶宮。

查頓辛祖在右路很活躍。（Getty Images）

曼聯在上半場尾段有不少機會，包括在38分鐘，拉舒福特左路底線傳中，馬迪爾入楔，未能把握機會射門。馬古尼及費特皆有攻門，可惜未能命中目標，曼聯半場領先1：0。

馬拉西亞今場打正選。（Getty Images）

曼聯在下半場開波只調入雲迪碧克。48分鐘，曼聯前場精彩組織，馬迪爾控下長傳，傳予辛祖，辛祖放直線入禁區，馬迪爾快門將一步接應，他沒有位置射門，傳給身邊的雲迪碧克，這位荷蘭中場傳中，了無人看管的拉舒福特射成2：0。

辛祖與拉舒福特慶祝入球。（Getty Images）

曼聯今場進攻如行雲流水，般奴費南迪斯在55分鐘錯失了單刀。59分鐘，曼聯反擊，拉舒福特中場斜傳，馬迪爾第一時間再傳助攻，辛祖半單刀埋門射成3：0。

65分鐘，雙方大規模換人，曼聯換上阿歷士迪尼斯、雲比沙卡、迪亞路查奧爾、伊巴爾、美治比等。

祖爾禾特為水晶宮頂成1：3。（Getty Images）

74分鐘，水晶宮把握角球攻勢，米利禾積域斬入禁區，由祖爾禾特攻入，追成1：3。85分鐘，曼聯後防小將費殊（Will Fish）失誤後犯規，作為防線最後一人攬跌對手，被罰紅牌，曼聯尾段要10人應戰，最後仍保持3：1勝局。曼聯周末會到珀斯友賽阿士東維拉。