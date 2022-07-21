英超熱話｜坦赫格鐵腕治曼聯眾將無怨言 般奴：紀律好重要
撰文：趙子晉
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傳奇領隊費格遜以軍紀嚴明見稱，帶領紅魔鬼創立王朝、走過最輝煌的年代；今夏上任的新帥坦赫格，似乎有意複製這個成功之道。坦帥新官上任即以鐵腕治軍，禁酒﹑磅重都有規定，如有球員違規或不達標就需處罰，連球會電視台拍攝都同樣會被拒。曼聯球員沒有反感，更甚為受落，中場大將般奴費南迪斯直言沒有問題。
曼聯繼續亞洲之行，日前以3：1擊敗水晶宮，季前熱身賽3連勝。新領隊，新面貌，由坦赫格領軍的曼聯，踢法更主動，表現更團結。
坦帥上場後，除了場上踢法，場外紀律也要「執返正」。英國《電訊報》透露，坦赫格列出5大規例，當中包括禁酒令，一旦有球員違規或不達標即會處罰。
1. 球隊操練﹑會議或食飯遲到即有懲罰或罰款
2. 球隊食飯期間不能使用手提電話
3. 有比賽周內不能飲酒
4. 常規磅重及量度BMI，以保持球員最佳狀態
5. 建議球員不要請外來廚師，跟隨球會餐單
根據以往印象，熱身之旅像是旅遊多於操練，但坦赫格以行動證明，今次亞洲之行以足球為先。在熱辣辣的曼谷連操兩節，一旦違反規例即罰，眾將顯得非常吃力。當曼聯轉赴澳洲後，本身曼聯電視想拍攝部分球員，坦帥亦斷言拒絕。
坦赫格鐵腕治軍，一眾「嘆慣」的曼聯球員有沒有微言？中場大將般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）就表示認同坦帥的想法，「我們一段時間失去了，我認為紀律是非常重要，不單止是球場上，場外的一舉一動亦包括在內，若果出席會議遲到的話，確實應該被罰，所以我認為沒有太大問題。」
先小人，後君子，般奴亦認同坦帥管理球隊的手法，強調有例可依，全隊上下也明白，「他（坦赫格）十分明確，不論要求﹑理念或規則，球員都清楚明白，所以大家也樂意遵從，一旦未能達到他的要求，就會失去陣中一席位。」
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