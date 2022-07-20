英超季前賽｜坦赫格喜見曼聯壓迫有回報　馬古尼被噓但獲隊友力撐

曼聯在第3場季前賽以3：1輕取水晶宮，領隊坦赫格滿意球隊發揮，希望球員體會到高位壓迫及多跑動的好處，對這套踢法更有信心。



馬迪爾門前射入，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

在周二晚曼聯對水晶宮的友賽，正選三叉戟安東尼馬迪爾、拉舒福特及查頓辛祖各入一球，幫球隊取得勝利。領隊坦赫格接受曼聯電視台訪問時說：「希望可以說服到他們（前鋒）付出那麼多辛勞。有時進攻球員會誤解，他們會想，精力只用在進攻上。」

「不過，你可以見到他們在防守上花了很大精力，之後獲得成果，取得入球，因為我們能夠在高位搶到控球。沒有對手喜歡防線被壓迫及失控球，所以我認為這樣做很有利，但你要整支球隊一起合作去壓迫。」

坦赫格希望曼聯的前鋒明白，前場壓迫防守更有助他們取得入球。（Getty Images）

坦赫格承認，他要求全隊盡力在前場危險區域壓迫對方。他說：「我們要保持壓迫，如果可以的話，就在高位這樣做。如果不能的話，就退到低位，但一定要壓迫，而且要以團隊形式去壓迫。」

曼聯季前賽3連勝，先後擊敗利物浦、墨爾本勝利及水晶宮，3場攻入11球。坦赫格滿意球隊表現，他說：「我認為控球時踢很好好，你們看到的，當我們領先2：0及3：0時，球員信心增加。在控球時，我們可以放慢點，引他們出來，跟住我們就加快速度。」但他認為還有很多地方要改善，並舉例說：「時機。當你開始壓迫的時機。」

拉舒福特的入球來自幾位前場球員的細膩組織。（Getty Images）

坦赫格還大讚對水晶宮的第二個入球組織得很精彩。那一球先由馬迪爾在最前控下長傳，交給查頓辛祖，辛祖放直線入禁區給馬迪爾，雖然馬迪爾沒有位施射，但他傳給身邊的雲迪碧克，讓這名荷蘭中場傳中，交予無人看管的拉舒福特射入。

曼聯中場般奴費南迪斯亦同意，球隊還有很多方面要改善，但離英超開鑼尚有時間，他們會繼續努力。他談到執行高位壓迫的情況，「我們現在踢得更有侵略性，尤其是前場三叉戟的壓迫方式，他們的實力都很強。他們擠壓對方的防線，令中場也可壓上。」般奴表示在高位搶到波後，中場的空間更多，有更自由度發揮。

般奴費南迪斯大讚前場三叉戟的壓迫做得好。（Getty Images）

今場比賽，曼聯3位正選鋒將都有入球。般奴說：「人人都想入球，但這是前鋒的最大工作。他們也了解的，做得非常好。我們就要一直支援他們，因為我們相信他們會入到波。」

馬古尼因為上季表現差而繼續被球迷「柴台」，但英媒認為他是今場表現最好的球員之一。（Getty Images）

根據英國《曼徹斯特晚報》的賽後評分，達洛治、哈利馬古尼、般奴費南迪斯及馬迪爾同得8分，並列最高。在正選11人中，除了麥湯米尼被《曼晚》指是中前場6人最弱一環僅得5分之外，其餘球員都至少有6分。不過，有現場的曼聯球迷每逢馬古尼觸球就報以噓聲。

下半場上陣的雲迪碧克說：「我都有聽到，不太清楚發生什麼事。不過，如果有看今場比賽的，都會認為哈利踢得好。他踢得很有侵略性，搶到很波。他很有經驗，今場表現也很正面積極。」