英超｜身價與壓力相稱　夏蘭特輕裝上路不感基亞利殊之苦

英超新季焦點之一，必定落在曼城新將艾寧夏蘭特身上。成名甚早，年紀輕輕已令後衛聞風喪膽，領隊哥迪奧拿視為阿古路之後正印殺手，

備受注目，伴隨而來是期望與壓力。上季天價加盟的英格蘭國腳基亞利殊，感受至深。同是天價同路人，他被問到對夏蘭特有何建議，透露夏蘭特自言不感壓力。



曼城正在美國踢熱身賽，周四擊敗墨超球隊阿美利加，夏蘭特列後備，未有出場。正選上陣的基亞利殊賽後受訪，談及夏蘭特，大讚這位新拍檔是大好人，相當友善，相處第一天已甚有好感。他稱夏蘭特訓練表現出色，「如果佢狀態十足，真係無人能擋，好期待拍住佢」。他又讚賞另一新將祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）首次上陣，令他眼前一亮，「佢嘅踢法，不論壓逼、射門定後上走位，令我諗起華迪」。

夏蘭特道出原因，令人難以反駁。（Twitter）

基亞利殊去季以「天價」1億鎊從阿士東維拉加盟，首季各項賽事上陣39場，入6球，惟外界對他的評價只屬一般，歐聯準決賽失機而埋下出局伏線，更是椎心之痛。基亞利殊坦言外界對𡌋員寄望甚殷，只能面對，夏蘭特亦然，「一失機，外界就多嘢講。我都慣晒」。但他透露與夏蘭特談過，發現對方「心臟巨大」，原因竟與他有關：「佢真係同我講，『我冇壓力呀，因為我平你一半』。」

基亞利殊上季天價加盟曼城，按其身價計，表現仍有進步空間。（美聯社）

曼城藉賣斷條款，以大約5400萬鎊收購夏蘭特。明晨對德甲拜仁慕尼黑，或有機會首次為「藍月亮」披甲。